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La joven promesa del Arsenal Myles Lewis-Skelly nombra a un sorprendente jugador del Tottenham como su rival más duro en la Premier League
Una sorprendente confesión
A punto de cumplir 20 años, Lewis-Skelly presume de un impresionante currículum que incluye una medalla de campeón de la Premier League y una titularidad en una final de la Champions League. Tras acumular 81 apariciones con el primer equipo y haber sumado seis internacionalidades con Inglaterra, el adolescente ya se ha enfrentado a algunos de los mejores talentos del mundo tanto en defensa como en el centro del campo.
Dado su rápido desarrollo hasta convertirse en un habitual a las órdenes de Arteta, el canterano del Arsenal podría haber elegido entre una plétora de jugadores de talla mundial en posiciones ofensivas y del centro del campo. En cambio, señaló a Matheus Fernandes basándose en sus duelos durante la breve etapa del centrocampista portugués en el West Ham.
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Grandes elogios para Fernandes
Durante una reciente aparición en el pódcast Men In Blazers, a la joven promesa del Arsenal le preguntaron por su rival más formidable en la élite. Señaló rápidamente al actual jugador del Tottenham, destacando en concreto sus actuaciones en el este de Londres.
"Mateus Fernandes, cuando estaba en el West Ham", reveló Lewis-Skelly sin dudar.
El jugador de 19 años también se tomó un tiempo para hablar de la reciente llegada del internacional brasileño Bruno Guimaraes al Emirates Stadium. Considerando el fichaje estrella como una oportunidad inestimable para crecer, elogió el pedigrí de su nuevo compañero de equipo.
"Bruno aporta energía, experiencia, intensidad", dijo el internacional inglés. "Cuando supe que iba a venir me puse súper feliz porque es alguien de quien aprender y a quien sacar conocimiento. Es otro ganador, es alguien que juega en una posición parecida a la tuya, así que siempre puedes aprender de él. Empaparme de Bruno va a tener un impacto muy grande".
Fernandes tiene dificultades en el Tottenham
Aunque Lewis-Skelly claramente le tiene en muy alta estima, Fernandes ha atravesado una etapa tumultuosa desde su llegada al fútbol inglés procedente del Sporting CP en 2024. Después de sufrir dos descensos consecutivos con Southampton y West Ham, el centrocampista cerró este verano un traspaso al Tottenham por 85 millones de libras.
Su inicio a las órdenes de Roberto De Zerbi ha sido complicado. En la reciente derrota por 3-2 ante el Aston Villa, Fernandes fue sustituido al descanso por Mohammed Kudus tras una actuación poco convincente. Al defender su decisión táctica, el técnico de los Spurs exigió más a su fichaje millonario.
«Tengo mucha confianza en Mateus, pero no me gustó el rendimiento de Mateus hoy. Si no, no lo habría cambiado», explicó De Zerbi. «Él lo sabe. Pero es normal. No es un ataque a Mateus, me encanta Mateus, no es un problema. Pero creo que de Mateus necesitamos más. Porque puede hacerlo, incluso en esa posición».
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Batallas en el centro del campo a la vista
De cara al futuro, Lewis-Skelly afronta una feroz competencia por minutos en el Arsenal tras la llegada de Guimaraes. A pesar de brillar como lateral izquierdo durante la temporada de su irrupción, el joven se ve a sí mismo en el centro del campo y aspira a absorber la mayor cantidad posible de conocimientos de sus compañeros con más experiencia para afianzarse de forma permanente en la medular.
En última instancia, su versatilidad táctica sigue siendo un activo crucial para la plantilla del Arsenal, que pelea por el título, de Arteta. Reafirmando su mentalidad altruista, el adolescente concluyó: "Soy centrocampista. Pero, al final del día, todo depende de las necesidades del equipo. Ningún jugador, ningún individuo, está por encima del objetivo del equipo. Haré lo que sea necesario para ayudar al equipo".
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