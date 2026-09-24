La joven promesa del Arsenal Myles Lewis-Skelly nombra a un sorprendente jugador del Tottenham como su rival más duro en la Premier League

Durante una reciente aparición en el pódcast Men In Blazers, a la joven promesa del Arsenal le preguntaron por su rival más formidable en la élite. Señaló rápidamente al actual jugador del Tottenham, destacando en concreto sus actuaciones en el este de Londres.

"Mateus Fernandes, cuando estaba en el West Ham", reveló Lewis-Skelly sin dudar.

El jugador de 19 años también se tomó un tiempo para hablar de la reciente llegada del internacional brasileño Bruno Guimaraes al Emirates Stadium. Considerando el fichaje estrella como una oportunidad inestimable para crecer, elogió el pedigrí de su nuevo compañero de equipo.

"Bruno aporta energía, experiencia, intensidad", dijo el internacional inglés. "Cuando supe que iba a venir me puse súper feliz porque es alguien de quien aprender y a quien sacar conocimiento. Es otro ganador, es alguien que juega en una posición parecida a la tuya, así que siempre puedes aprender de él. Empaparme de Bruno va a tener un impacto muy grande".



