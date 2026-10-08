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La joven promesa del Arsenal Max Dowman recibe tres Guinness World Records tras hacer historia con el equipo de Mikel Arteta
Hitos históricos consolidan el ascenso del prodigio
El canterano de Hale End ha recibido prestigiosos reconocimientos mundiales tras reescribir los libros de récords desde que irrumpió en el primer equipo del Arsenal. Tras haber acordado ya un contrato profesional antes de cumplir 17 años, el adolescente consolidó su estatus como el jugador más joven de la historia de la Champions League durante una victoria por 3-0 ante el Slavia de Praga en noviembre de 2025. Ese hito europeo se suma a sus récords nacionales como el goleador más joven y campeón más joven en la historia de la Premier League.
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Una autoridad de récord ensalza a un talento generacional
Esos logros históricos le han valido al versátil delantero un lugar destacado entre la célebre «Class of '27» de la organización. Rindiendo homenaje al ascenso sin precedentes del adolescente, Tom Beckerlegge, editor jefe de Guinness World Records Football Edition 2027, declaró: «El jugador más joven de nuestra lista, Max resume a la perfección de qué trata la Class of '27. Haber logrado ya tres títulos de Guinness World Records antes de cumplir los 17 años es extraordinario, y su historia refleja exactamente por qué esta generación de jugadores es tan apasionante».
La edición global celebra a las estrellas del futuro
Beckerlegge añadió que la rápida irrupción del adolescente personifica el impulso implacable del fútbol moderno y la llegada de una generación excepcional: «El fútbol nunca se detiene. Se baten récords, emergen nuevas estrellas y cada temporada trae nuevos momentos de genialidad que iluminan este deporte. La edición 2027 de Guinness World Records Football celebra todo eso, desde las mayores estrellas del fútbol mundial hasta los jóvenes jugadores cuyas historias no han hecho más que empezar».
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Las lesiones presentan una oportunidad para Dowman
Dowman está ahora en disposición de asumir un papel más importante en la delantera de Arteta tras las lesiones de Kai Havertz y Christos Tzolis. El choque de este fin de semana contra el Leeds United le trae buenos recuerdos al adolescente, que debutó con el primer equipo en una goleada por 5-0 ante el mismo rival en el Emirates Stadium en agosto de 2025. Un doblete con gran efectividad en la Copa de la Liga el mes pasado refuerza aún más sus opciones de añadir más partidos a sus 15 apariciones oficiales con el club.
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