Dowman está ahora en disposición de asumir un papel más importante en la delantera de Arteta tras las lesiones de Kai Havertz y Christos Tzolis. El choque de este fin de semana contra el Leeds United le trae buenos recuerdos al adolescente, que debutó con el primer equipo en una goleada por 5-0 ante el mismo rival en el Emirates Stadium en agosto de 2025. Un doblete con gran efectividad en la Copa de la Liga el mes pasado refuerza aún más sus opciones de añadir más partidos a sus 15 apariciones oficiales con el club.