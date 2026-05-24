La joven promesa del Arsenal, Max Dowman, bate OTRO récord tras debutar como titular en la Premier League en la última jornada de la temporada 2025-26

La temporada 2025-26 fue memorable para el Arsenal, y Dowman la cerró con un nuevo hito.

Al saltar al campo desde el pitido inicial contra el Crystal Palace, con 16 años y 144 días, Dowman se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser titular en un partido de la Premier League. El momento fue aún más especial, ya que el Arsenal recibió una guardia de honor al salir al campo en Selhurst Park como recién coronados campeones.

Así, superó el récord de Jose Baxter, quien debutó con el Everton en 2008 a los 16 años y 198 días.

Formado en la cantera, su ascenso bajo Arteta confirma que la edad es solo un número.



