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La joven promesa del Arsenal, Max Dowman, bate OTRO récord tras debutar como titular en la Premier League en la última jornada de la temporada 2025-26
Una tarde histórica en Selhurst Park
La temporada 2025-26 fue memorable para el Arsenal, y Dowman la cerró con un nuevo hito.
Al saltar al campo desde el pitido inicial contra el Crystal Palace, con 16 años y 144 días, Dowman se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser titular en un partido de la Premier League. El momento fue aún más especial, ya que el Arsenal recibió una guardia de honor al salir al campo en Selhurst Park como recién coronados campeones.
Así, superó el récord de Jose Baxter, quien debutó con el Everton en 2008 a los 16 años y 198 días.
Formado en la cantera, su ascenso bajo Arteta confirma que la edad es solo un número.
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Batiendo récords
Su titularidad ante el Crystal Palace es solo el último de los logros del joven esta temporada. En agosto de 2025 debutó en la Premier League como el jugador más joven de la historia, con 15 años y 235 días. En noviembre batió el récord de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el más joven en disputarla, con 15 años y 308 días.
En marzo, con 16 años y 73 días, marcó su primer gol en la Premier League, contra el Everton, y se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo.
Con cinco partidos en la liga nacional, Dowman ya es campeón de la Premier League, un debut con el que la mayoría de los jugadores de 16 años solo pueden soñar.
La decepcionante decisión de Tuchel
A pesar de sus récords con clubes, el joven no entrará aún en los planes de Thomas Tuchel para la selección inglesa. A pesar de las peticiones para incluirlo ya en la plantilla del Mundial 2026, Tuchel prefiere llevar a su compañero del Arsenal, Ethan Nwaneri, a la concentración en Miami.
El técnico alemán declaró: «Llevaremos a algunos jugadores jóvenes que entrenarán con nosotros en la plantilla que necesitamos, y tenemos los dos partidos amistosos para gestionar los minutos y la carga de trabajo de los jugadores».
- AFP
Hay mucho en juego para el futuro de los Gunners
La atención sobre Dowman crecerá este verano, cuando disfrute de un merecido descanso. Aunque no estará en la selección absoluta de Inglaterra, su papel clave en el futuro del Arsenal es indiscutible.
Junto a Nwaneri, este joven de 16 años lidera la cantera que busca mantener al Arsenal en lo más alto del fútbol inglés. Hoy celebra un domingo de récords que ya lo inscribe en la historia de la Premier League.