La joven promesa de las Lionesses, Khiara Keating, ficha por el Liverpool tras rechazar una oferta de renovación del Manchester City

El Liverpool anunció el lunes la llegada de Keating, que, según BBC Sport, ha firmado un contrato de tres años. Llevará el dorsal 12.

Keating rechazó en mayo la oferta de renovación del Manchester City, pese a que en 2023 se había anunciado su ampliación hasta 2027. Así, el Liverpool incorpora a una joven portera de primer nivel sin coste, lo que refuerza aún más el fichaje.

Se trataba de una posición en la que el equipo de Merseyside tenía una gran necesidad. En enero ficharon a Jennifer Falk cedida para cubrir esa demarcación, pero no lograron su traspaso definitivo al final de la temporada. Así que, con Taylor ya en el banquillo, el técnico recurrió a una cara conocida: fue él quien la hizo debutar en el City en la 2023-24.