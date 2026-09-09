El mundo del fútbol quedó en estado de shock el martes por la noche, cuando la estrella emergente del Dortmund, Karetsas, fue trasladado de urgencia al hospital tras desplomarse durante su debut en la Champions League contra el Villarreal.

En una acción que desató de inmediato la preocupación entre jugadores y aficionados, el centrocampista de 18 años dio un pase rutinario a un compañero antes de mostrar visibles dificultades y señalar su malestar al árbitro. Posteriormente se sentó sobre el césped, a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente.



