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La joven estrella del Barcelona Lamine Yamal revela el emotivo mensaje privado a Lionel Messi tras la dramática final del Mundial 2026
Un abrazo legendario en el escenario más grandioso
España aseguró la gloria mundial en un duelo tenso contra Argentina, al imponerse gracias a un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga. La victoria coronó a Yamal, de 19 años, como campeón del mundo y afianzó su condición de joven talento más brillante del fútbol.
En cambio, la derrota marcó un final emotivo para la ilustre carrera internacional de Messi. A los 39 años, el legendario delantero se apartó del panorama internacional poco después del torneo, viendo cómo una nueva generación levantaba el famoso trofeo por primera vez.
Las imágenes contrapuestas de un Messi desolado y un Yamal exultante dominaron la cobertura posterior al partido. Sin embargo, en medio de las desenfrenadas celebraciones españolas, el canterano del Barcelona se aseguró de buscar a su predecesor para un intercambio discreto y respetuoso sobre el césped.
- Getty Images Sport
El homenaje de Yamal al icono que se marcha
En una entrevista reciente con The Guardian, Yamal arrojó luz sobre ese abrazo exacto tras el partido, ya que el adolescente quiso reconocer el impacto incomparable del veterano en este deporte. «Le di las gracias por todo lo que le has dado al fútbol», explicó Yamal.
El internacional español recalcó que el gesto fue totalmente genuino y no estaba pensado para las cámaras. Añadió: «No hago las cosas para quedar bien en la foto; eso me salió de dentro».
Saliendo de la sombra de Messi
La conversación también abordó la famosa imagen viral de Messi bañando a Yamal cuando este no era más que un bebé. Aunque la foto se ha convertido en parte del folclore futbolístico, Yamal admitió que al principio estaba en contra de que el público la viera.
Yamal reveló que su padre había publicado inicialmente la foto en las redes sociales, antes de que el jugador le pidiera que la retirara. Al explicar sus motivos, el extremo dijo: "Porque le dije que no lo hiciera. La subió una vez a Facebook y le dije que la quitara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi. Solo quería llegar hasta donde pudiera llegar. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, haz lo que quieras".
- Getty/GOAL
Forjando un nuevo legado en Cataluña
Ahora que ya se ha consolidado por méritos propios como un talento de talla mundial, Yamal parece sentirse más cómodo con su conexión con el mejor jugador de la historia del club. Sus actuaciones con el Barcelona ya le han permitido batir numerosos récords, y su contribución al último éxito internacional de España ha consolidado su estatus como uno de los atacantes de élite del fútbol. La presión de ser "el próximo Messi" ha sido sustituida por la realidad de ser el primer Lamine Yamal.
Mientras Messi entra en la retirada y Yamal continúa su ascenso, la final de 2026 sirve de puente entre dos carreras extraordinarias.
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