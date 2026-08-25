Bajó el telón en los partidos de la primera jornada de la segunda edición de la liga «Joy» de élite sub-21, tras tres días de emoción y goles que presenciaron el registro de 36 tantos en 11 encuentros, además de grandes resultados y una sorprendente caída del vigente campeón, así como un notable brillo ofensivo encabezado por el Al-Ettifaq, el Al-Ahli y el Al-Fateh.

El Al-Ettifaq fue el que tuvo el arranque más contundente de todos, después de arrollar al Al-Tadamon por 10-1, en la mayor victoria de la jornada, para liderar el panorama ofensivo desde el inicio.

La jornada también presenció otras amplias victorias, entre las más destacadas el triunfo del Al-Ansar sobre el Al-Fateh por 6-0, mientras que el Al-Ahli superó al Al-Feiha 3-1 y el Al-Khaleej venció al Al-Qadisiyah 3-1.