¡La Italia sub-21 es un espectáculo! 6-2 a Polonia y se clasifica para la fase final del Europeo sub-21

94' OCASIÓN - Pisilli roba el balón y se escapa en vertical entrando en el área, pero en vez de pasarle la pelota al liberísimo Camarda prueba el disparo y su remate acaba desviado a córner.





87' GOL - ¿Todo terminado? No, porque Cherubini también quiere inscribirse en la lista de goleadores de este loco partido. El ex-Roma se perfila con la derecha desde la izquierda y saca un derechazo con rosca y potencia que entra en la red junto al palo lejano.





85' GOL - Italia no administra la ventaja y trata de golpear otra vez, pero Polonia no se detiene y vuelve a recortar distancias. Esta vez, gran jugada de Zewlakov, que pone la pelota en la escuadra con un gran disparo lejano.





67' GOL - No da ni tiempo a creer en una posible remontada porque Italia vuelve a ponerse con 4 goles de ventaja. Esta vez es Fini quien se lanza en vertical, se perfila con la izquierda, amaga el disparo dos veces haciendo sentar a los defensores polacos y luego bate a Lubik en el primer palo para el 5-1.





65' GOL - Error de lectura defensiva de Italia, que por primera vez deja al descubierto el flanco ante las transiciones polacas. Mikolajevski recibe en el área el centro de Drachal y bate a Palmisani.





59' GOL - Bien Koleosho al recuperar arriba en la presión sobre la salida desde atrás de Polonia y balón vertical para Lipani, que bate a Lubik desde dos pasos.





55' GOL - ¡Espectacular Cher Ndour! El centrocampista de la Fiorentina recupera el balón delante de su propia defensa y, desde tres cuartos de campo defensivo de Italia, ve al portero polaco muy adelantado y trata de sorprenderlo. Derechazo potente desde más de 70 metros que supera a Lubik y termina su recorrido en gol.





37' PALO - Otra vez Liberali desatado por la derecha. Otra acción perfilándose hacia la izquierda tras superar a Ede y disparo raso hacia el segundo palo con la zurda, desviado fortuitamente por Gurgul al palo.





27' GOL - Córner sacado en corto por Italia, con Liberali habilitado hasta la línea de fondo escorado a la derecha, y encuentra un centro suave al corazón del área, donde esta vez Ndour no falla: cabezazo potente a la escuadra y doblete.





16' GOL - Buena acción por la derecha de Liberali, que se perfila con la izquierda, combina al primer toque con Ahanor y prueba el zurdazo potente. La defensa despeja sin sacar el balón del área y la pelota acaba en los pies de Koleosho, que coordina bien el gesto y manda el balón por debajo del larguero para el 1-0.





8' OCASIÓN - Otra ocasión de cabeza y otro gol evitado por una gran intervención de Lubik. Centro desde la izquierda a la altura de tres cuartos de Bartesaghi, que encuentra en el área la ruptura vertical de Pisilli. Esta vez el cabezazo del centrocampista romano también va ajustado, pero el portero polaco vuela y dice no.





1' OCASIÓN - Llega de inmediato la primera gran ocasión del partido para Italia. Liberali se libera por la derecha y centra al corazón del área, donde Cher Ndour llega con el tiempo justo. Salto y cabezazo que, sin embargo, se queda centrado y facilita la intervención por instinto de Lubik. En el rechace, zurdazo potente de Bartesaghi que se marcha alto.





0' Comienza el partido a las 18:15 en el estadio Adriatico de Pescara





AQUÍ ESTADÍSTICAS, INFORMACIÓN Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO