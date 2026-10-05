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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

¡La Italia sub-21 es un espectáculo! 6-2 a Polonia y se clasifica para la fase final del Europeo sub-21

Italia U21
Italia
Italia U21 vs Polonia U21
Polonia U21
EURO U21 Qualification

Italia gana el duelo decisivo con Polonia y vuela a la fase final del Europeo sub-21.

La Italia sub-21 necesitaba una victoria por al menos dos goles de diferencia, pero el duelo directo con Polonia, que cerró el camino de clasificación del Grupo E para la próxima Eurocopa, nos reservó incluso un auténtico dominio, convertido en goleada, y que le permitió a Silvio Baldini sacar el billete para la fase final del torneo (que garantizará 3 plazas para clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos).


Italia se impuso de hecho por 6-2, resarciéndose de la derrota por 2-1 sufrida a domicilio en el partido de ida y superando claramente a sus pares polacos no solo en el campo, sino también y sobre todo en lo más alto de la clasificación del grupo. El seleccionador Baldini deja fuera a Camarda y apuesta por Cisse como falso nueve, y la decisión da resultado porque en los espacios dejados por el fantasista del Milan irrumpen a lo grande Liberali, Koleosho y sobre todo Ndour. El primero repartiendo asistencias, el segundo desbloqueando el partido en el minuto 16 y el tercero con un doblete (el primero de cabeza, el segundo con un derechazo desde más de 70 metros.).

El tercero del capitán italiano da certezas a una Italia que no quiere detenerse y entonces hay espacio para los cambios y para otros goles como el de Lipani (bonita la recuperación alta de Koleosho) y el de Fini, que responde de inmediato al 4-1 de Mikolajevski. Y en el final el guion se repite, Baldini pide a los suyos que no se detengan ni gestionen, y así, si antes es Zewlakov quien encuentra el momentáneo 5-2, un minuto después es Cherubini quien sella el 6-2 final.


Con este resultado, Italia supera precisamente a Polonia en la primera posición del grupo y se clasifica directamente para la fase final de la Eurocopa sub-21, que se disputará entre Serbia y Albania durante el próximo verano de 2027. Polonia, en cambio, espera los resultados de los otros campos para entender si irá o no al playoff.


ITALIA SUB-21 - POLONIA SUB-21 6-2

GOLES: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)


  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    94' OCASIÓN - Pisilli roba el balón y se escapa en vertical entrando en el área, pero en vez de pasarle la pelota al liberísimo Camarda prueba el disparo y su remate acaba desviado a córner.


    87' GOL - ¿Todo terminado? No, porque Cherubini también quiere inscribirse en la lista de goleadores de este loco partido. El ex-Roma se perfila con la derecha desde la izquierda y saca un derechazo con rosca y potencia que entra en la red junto al palo lejano.


    85' GOL - Italia no administra la ventaja y trata de golpear otra vez, pero Polonia no se detiene y vuelve a recortar distancias. Esta vez, gran jugada de Zewlakov, que pone la pelota en la escuadra con un gran disparo lejano.


    67' GOL - No da ni tiempo a creer en una posible remontada porque Italia vuelve a ponerse con 4 goles de ventaja. Esta vez es Fini quien se lanza en vertical, se perfila con la izquierda, amaga el disparo dos veces haciendo sentar a los defensores polacos y luego bate a Lubik en el primer palo para el 5-1.


    65' GOL - Error de lectura defensiva de Italia, que por primera vez deja al descubierto el flanco ante las transiciones polacas. Mikolajevski recibe en el área el centro de Drachal y bate a Palmisani.


    59' GOL - Bien Koleosho al recuperar arriba en la presión sobre la salida desde atrás de Polonia y balón vertical para Lipani, que bate a Lubik desde dos pasos.


    55' GOL - ¡Espectacular Cher Ndour! El centrocampista de la Fiorentina recupera el balón delante de su propia defensa y, desde tres cuartos de campo defensivo de Italia, ve al portero polaco muy adelantado y trata de sorprenderlo. Derechazo potente desde más de 70 metros que supera a Lubik y termina su recorrido en gol.


    37' PALO - Otra vez Liberali desatado por la derecha. Otra acción perfilándose hacia la izquierda tras superar a Ede y disparo raso hacia el segundo palo con la zurda, desviado fortuitamente por Gurgul al palo.


    27' GOL - Córner sacado en corto por Italia, con Liberali habilitado hasta la línea de fondo escorado a la derecha, y encuentra un centro suave al corazón del área, donde esta vez Ndour no falla: cabezazo potente a la escuadra y doblete.


    16' GOL - Buena acción por la derecha de Liberali, que se perfila con la izquierda, combina al primer toque con Ahanor y prueba el zurdazo potente. La defensa despeja sin sacar el balón del área y la pelota acaba en los pies de Koleosho, que coordina bien el gesto y manda el balón por debajo del larguero para el 1-0.


    8' OCASIÓN - Otra ocasión de cabeza y otro gol evitado por una gran intervención de Lubik. Centro desde la izquierda a la altura de tres cuartos de Bartesaghi, que encuentra en el área la ruptura vertical de Pisilli. Esta vez el cabezazo del centrocampista romano también va ajustado, pero el portero polaco vuela y dice no.


    1' OCASIÓN - Llega de inmediato la primera gran ocasión del partido para Italia. Liberali se libera por la derecha y centra al corazón del área, donde Cher Ndour llega con el tiempo justo. Salto y cabezazo que, sin embargo, se queda centrado y facilita la intervención por instinto de Lubik. En el rechace, zurdazo potente de Bartesaghi que se marcha alto.


    0' Comienza el partido a las 18:15 en el estadio Adriatico de Pescara


    AQUÍ ESTADÍSTICAS, INFORMACIÓN Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • Sub-21, Italia-Polonia: posibles alineaciones y la ficha del partido

    Italia Sub-21-Polonia Sub-21 6-2


    Goleadores: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 54' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (I)


    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). 

    Suplentes: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Entr. Baldini.


    POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele); Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    Suplentes: Zych, Drapinski, Matysik.

    Entr. Brzeczek.


    Árbitro: Badstubner (GER)

    Amonestados: Palmisani

    Expulsados: -

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