¡La Italia sub-21 es un espectáculo! 6-2 a Polonia y se clasifica para la fase final del Europeo sub-21

La Italia sub-21 necesitaba una victoria por al menos dos goles de diferencia, pero el duelo directo con Polonia, que cerró el camino de clasificación del Grupo E para la próxima Eurocopa, nos reservó incluso un auténtico dominio, convertido en goleada, y que le permitió a Silvio Baldini sacar el billete para la fase final del torneo (que garantizará 3 plazas para clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos).
Italia se impuso de hecho por 6-2, resarciéndose de la derrota por 2-1 sufrida a domicilio en el partido de ida y superando claramente a sus pares polacos no solo en el campo, sino también y sobre todo en lo más alto de la clasificación del grupo. El seleccionador Baldini deja fuera a Camarda y apuesta por Cisse como falso nueve, y la decisión da resultado porque en los espacios dejados por el fantasista del Milan irrumpen a lo grande Liberali, Koleosho y sobre todo Ndour. El primero repartiendo asistencias, el segundo desbloqueando el partido en el minuto 16 y el tercero con un doblete (el primero de cabeza, el segundo con un derechazo desde más de 70 metros.).
El tercero del capitán italiano da certezas a una Italia que no quiere detenerse y entonces hay espacio para los cambios y para otros goles como el de Lipani (bonita la recuperación alta de Koleosho) y el de Fini, que responde de inmediato al 4-1 de Mikolajevski. Y en el final el guion se repite, Baldini pide a los suyos que no se detengan ni gestionen, y así, si antes es Zewlakov quien encuentra el momentáneo 5-2, un minuto después es Cherubini quien sella el 6-2 final.
Con este resultado, Italia supera precisamente a Polonia en la primera posición del grupo y se clasifica directamente para la fase final de la Eurocopa sub-21, que se disputará entre Serbia y Albania durante el próximo verano de 2027. Polonia, en cambio, espera los resultados de los otros campos para entender si irá o no al playoff.
ITALIA SUB-21 - POLONIA SUB-21 6-2
GOLES: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)