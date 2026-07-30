La ira europea aumenta contra la FIFA: exigen la dimisión de Infantino

Se suceden las reacciones tras la votación de la Unión Europea de Fútbol para boicotear el Mundial, a causa de los planes de la FIFA de vender una parte de sus torneos a inversores externos.

La agencia de noticias Reuters repasó las reacciones más destacadas a la decisión de la UEFA de boicotear los torneos de la Federación Internacional de Fútbol.

La Federación Inglesa emitió un comunicado en el que afirmó: "Estamos hombro con hombro con nuestros colegas europeos y apoyamos plenamente la postura colectiva. Nos oponemos a los planes de la FIFA; el Mundial pertenece al fútbol y siempre lo hará".

Por su parte, el consejo de la Federación Escocesa emitió un comunicado en el que señaló: "El consejo de la Federación Escocesa de Fútbol coincide de forma rotunda con las preocupaciones planteadas por todos los miembros sobre la manera en que se presentaron estas propuestas y se fijó su plazo límite, sin llevar a cabo un proceso de consulta completo ni tener en cuenta los principios de buena gobernanza".

Por su parte, Jesper Møller, presidente de la Federación Danesa, aclaró: "Es totalmente inaceptable aprobar un acuerdo de este tipo, en el que invitamos a inversores del sector privado al corazón del sistema de la FIFA. Por ello, apoyaremos todas las medidas necesarias para detener este proyecto".