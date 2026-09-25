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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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La investigación sobre RedBird Capital, el fondo propietario del Milan: todo sobre Cardinale-Mendes, Maldini e Ibrahimovic

AC Milán

Los puntos principales de la investigación llevada a cabo por el periodista Romain Molina sobre la galaxia deportiva de RedBird Capital.

La investigación sobre RedBird Capital, fondo propietario del Milan, fue desarrollada y divulgada a lo largo de la jornada de hoy por el periodista deportivo Romain Molina, que a lo largo de su carrera ha realizado investigaciones muy profundas para The Guardian, The New York Times y la BBC: el francés compartió en su canal de YouTube un vídeo de 25 minutos de duración en el que se ilustra el sistema que hay detrás de las inversiones deportivas de RedBird Capital Partners, fondo de inversión de Gerry Cardinale fundado en 2014, propietario del Milan desde 2022.


Estos son los puntos principales de la investigación, recogidos por MilanNews:



  • LA RELACIÓN ENTRE CARDINALE Y SU EXBRAZO DERECHO SCHEINER

    El primer punto de interés se refiere a la relación entre Gerry Cardinale y Alec Scheiner, exdirectivo de la NFL, durante bastante tiempo mano derecha del propietario del Milan en el ámbito de las inversiones deportivas del fondo, liderando también el controvertido proyecto Toulouse a partir de 2020. En 2022, Gerry Cardinale compra el Milan campeón de Italia por 1.200 millones de euros y llega hasta el enfrentamiento con Scheiner, que lo consideraba una inversión desproporcionada, más aún teniendo en cuenta el masivo vendor loan concedido por el fondo Elliott. Un año después se llega a la ruptura definitiva con Scheiner, que presionaba para colocar a sus hombres en el consejo del club rossonero: en el verano de 2023, el mismo de la grieta irreparable con Paolo Maldini, también se produce la despedida entre Scheiner y Cardinale. Sin embargo, según Molina, Scheiner crea un nuevo fondo, Otro Capital, financiado con 200 millones de euros directamente de los bolsillos de RedBird/Cardinale.


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  • La ruptura con Maldini y el intocable Ibrahimovic

    Dos figuras centrales en la etapa de RedBird en el Milan, por razones profundamente distintas, son las de Paolo Maldini y Zlatan Ibrahimovic. Molina reconstruye la fractura entre Cardinale y el ex capitán y dirigente del Milan: el origen del choque vino marcado por el hecho de que Cardinale quisiera incorporar a hombres del mundo de las finanzas en la estructura directiva deportiva, como por ejemplo Billy Beane, Mr. Moneyball). Ante estas peticiones, Maldini siempre se habría plantado porque no quería que hombres del mundo financiero tomaran decisiones deportivas. Por otro lado, Molina subraya que la posición de Zlatan Ibrahimovic dentro de RedBird es prácticamente intocable: para ocupar el cargo de Senior Advisor, el exfutbolista sueco invirtió dinero en el fondo y eso actúa como garantía para que se mantenga en su puesto, aunque su rol aún no ha quedado bien definido.



  • LA RELACIÓN CON MENDES Y LOS «PECECILLOS»

    Al término de su investigación, Romain Molina habla también de Jorge Mendes, el superagente portugués que tuvo un papel clave en el último verano del AC Milan, llevando al banquillo a Ruben Amorim, no representado por Mendes sino por la conrua AS1 Sports, liderando las negociaciones por Ramos y Moreira de 75 y 60 millones, y gestionando también la salida de Leao del club milanés. Según Molina, Gerry Cardinale, con la actitud típica de los grandes tiburones del mundo de las finanzas de Wall Street, dominantes en su sector, se encuentran como pececillos en un océano cuando se zambullen en la industria del fútbol europeo, motivo por el que se encomiendan a los grandes representantes y agentes del mundo del fútbol.

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