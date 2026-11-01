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Traducido por

La intrahistoria de Gasperini y la Roma, la divertida escena con Modric: Moreira es el arma extra de Amorim para el Milan

AC Milán
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D. Moreira
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El héroe del derbi, Moreira: «Gracias a Kaká por venir, pero nada de comparaciones...».

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Ante la mirada del mejor 22 de la historia del Milan, Kaká, el 22 Moreira (número elegido precisamente en honor a su ídolo Ricky) vivió una noche de ensueño.

Primero, puso un centro perfecto para el cabezazo de Pulisic, que no es precisamente el más alto del ataque del Milan, pero se elevó entre los gigantes de la defensa del Inter para marcar el primer gol. Después llegó la idea, sencillamente genial, de sacar un córner en corto para Rabiot, que marcó de vaselina para asestar el segundo golpe al Inter.

La alegría desbordante que el francés mostró hacia Diego refleja a la perfección cuánto aprecia a su nuevo compañero, al que ha tomado bajo su tutela. Y no es el único: todos sus compañeros lo consideran un crack dentro y fuera del campo, y los aficionados del Milan ya lo han convertido en uno de sus favoritos.

  • EL TALENTO RECONOCE AL TALENTO

    Las asistencias son bonitas e importantes, pero Moreira ya ha entrado en la historia del Milan gracias a su cuarto gol en seis partidos de la Serie A, marcado con un lanzamiento magistral de falta. El efecto que el internacional belga imprimió al balón no dejó ninguna opción a Martinez e hizo saltar de sus asientos a los más de 70.000 espectadores de San Siro.

    Antes de lanzar, Diego se impuso nada menos que a Modric: Luka ya se había colocado el balón bajo el brazo, pero Moreira, al sentir la llamada de la portería, le pidió a la leyenda croata que le dejara lanzar la falta. Modric también percibió las vibraciones, los rasgos físicos del talento y, al ver a Diego con las manos juntas en señal de súplica, le dejó el balón sin que tuviera que insistir más.

    El talento reconoce al talento. Diego admite: «Tenía confianza, ha sido mi primer gol de falta en un partido. Lo había hecho en los entrenamientos, nunca en un partido. Pulisic también me dio confianza para lanzar.

  • El pesar de la Roma

    Y pensar que Moreira debía jugar en San Siro, sí, pero con la camiseta de la Roma.

    Gasperini está fascinado con el jugador de Lieja y había pedido expresamente su fichaje. Los Friedkin lo habían intentado durante todo el mes de junio con el Estrasburgo, pero no habían ofrecido más de 35 millones de euros, una cifra que el club francés siempre consideró insuficiente.

  • VALE MÁS DE 51 MILLONES

    El traspaso de Moreira al AC Milan fue a título definitivo, algo que ya se sabía. La cantidad base que el club aceptó desembolsar para poner al exjugador del Chelsea a disposición de Ruben Amorim supera por poco los 51 millones de euros: 51.282.051 euros, para ser exactos.

    Pero esa es solo la cifra inicial. Algunos bonus podrían incrementarla, siempre que tanto el AC Milan como el propio Moreira cumplan las condiciones durante la presente temporada.

    En cuanto a los bonus individuales, el AC Milan deberá pagar al Estrasburgo otros 2.051.282 euros si Moreira suma al menos 10 goles y asistencias en una sola temporada, ya sea esta o alguna de las próximas. Este bonus solo podrá activarse una vez.

    También hay un bonus ligado a los partidos que dispute Moreira: si el zurdo juega como titular al menos 15 veces en una temporada, durante un mínimo de 45 minutos en cada ocasión, el Estrasburgo recibirá otros 1.025.641 euros.

    Una inversión exitosa para Cardinale: hoy Moreira vale más de 51 millones y su valor crece rápidamente.

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