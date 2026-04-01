La indulgencia de Fleck y la denuncia de la FIFA... Laporta traza las líneas maestras del futuro del Barcelona

El recién elegido presidente del FC Barcelona dijo sobre la renovación del contrato de Flick: «Lo discutiremos con calma al final de la temporada; él no siente la necesidad de renovar el contrato en este momento».

Y añadió: «Es sincero consigo mismo y muy profesional. Creo que se merece la renovación, pero prefiere analizar la situación al final de la temporada y tomar la decisión adecuada».

Y continuó: «Si renovamos el contrato por un año más, habrá conseguido lo que quiere; creo que siente que un contrato de larga duración podría dar a entender a algunos que se ha vuelto complaciente».

El presidente catalán se refirió a la política de fichajes del club, defendiendo el compromiso con la filosofía de La Masía, y dijo: «Entiendo que seguiremos mejorando en todos los aspectos, pero debo decir que, tras construir un equipo tan fuerte como este, lo que creo es que hay que mantenerlo y consolidarlo».

Y añadió: «No hay necesidad de recurrir al mercado de fichajes por el simple hecho de hacerlo; debemos seguir fijándonos en lo que tenemos dentro del club y, si es necesario, mejorar el equipo».

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