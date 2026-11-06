La incertidumbre de Flick: 3 dilemas que inquietan al Barcelona antes del duelo frente al Atlético

Brian Fariñas ofreció una actuación impecable en una posición que no es la suya natural, y en caso de que Eric García logre recuperarse a tiempo para llegar al duelo ante el Atlético, Flick se verá ante una decisión importante: ¿quién ocupará el lateral derecho para vigilar de cerca a Álex Baena, dadas sus constantes desmarques y su destacado estado técnico y físico, que representan una gran fuente de preocupación?

¿O acaso el técnico del Barcelona se verá obligado a elegir a un jugador con mayor velocidad en esa banda, si Simeone decide apostar por esa arma, y quién se encargará de frenar a Ademola Lookman, que todavía no ha alcanzado el nivel que mostró la temporada pasada, pero que es capaz de recuperar su rendimiento en cualquier momento?

Flick suele inclinarse por el principio del mérito y el merecimiento, y Brian Fariñas le respondió de la mejor manera posible, ofreciendo dos destacadas actuaciones ante el Alavés y el Aston Villa.

Pero la confianza del técnico alemán en Eric García es total y absoluta, y si considera que está listo, sus opciones de ser titular serán grandes, a pesar de su ausencia en los últimos cuatro partidos por una lesión muscular.

En cuanto a la tercera opción, Jules Koundé, ha quedado prácticamente descartado, ya que el defensa francés no ha logrado hasta ahora recuperarse por completo del esguince de tobillo, además de que su papel en el equipo se ha visto reducido durante el último periodo.