«La incapacidad de aceptar la derrota»: así es jugar con José Mourinho, según revela una exestrella del Real Madrid y la Roma, que desvela los entresijos del «Special One»

En una entrevista con el diario MARCA, Mayoral habló de sus entrenadores. Tras coincidir con Mourinho en el Roma, donde jugó 56 partidos y marcó 18 goles, explicó cómo es trabajar con él. Aunque no siempre fue titular, admitió que disfrutó del día a día.

«Sobre todo, los entrenamientos. Eran muy competitivos y muy divertidos. Aunque mi situación no era la ideal, disfruté mucho entrenando con él», explicó Mayoral, quien recordó que las sesiones solían durar entre 45 minutos y una hora, eran muy intensas y siempre con el balón.