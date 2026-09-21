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La imagen completa: ¿por qué fue excluido Al-Juwayr de la lista de Arabia Saudí?

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Suspensión de por vida: la decisión de Donis recuerda casos anteriores

Informes saudíes revelaron las razones que estuvieron detrás de la exclusión del delantero Musab Al Juwayr de la lista de la selección saudí que participará en la "Copa del Golfo 27".

El torneo número 27 de la Copa del Golfo Arábigo se disputa en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, durante el período comprendido entre el 23 de septiembre actual y el 6 de octubre próximo.

Arabia Saudí se ubica en el Grupo 1 junto a Irak, Kuwait y Omán, mientras que en el Grupo 2 compiten las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Yemen.

Arabia Saudí inicia el torneo ante Kuwait el próximo miércoles.

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  • Las razones completas de la decisión de exclusión

    El diario Asharq Al-Awsat confirmó que la exclusión de Al-Juwayr, jugador del club Al-Qadisiyah, se produjo tras la acumulación de observaciones del cuerpo técnico de la selección saudí en su contra, siendo la última el incidente en el que pidió una cena a un restaurante, en contravención de las instrucciones vigentes en las concentraciones de Arabia Saudí.

    Según el mismo diario, se detectaron otras observaciones disciplinarias contra el jugador cuya acumulación, hasta llegar al pedido de la cena, llevó a que el director técnico Georgios Donis y el director de la selección Fahad Al-Mufarrij tomaran la decisión de excluir a Al-Juwayr de la lista, «pese al valor técnico del jugador», y de elegir a Mukhtar Ali en su lugar.

    Confirmó que la exclusión de Al-Juwayr, de 23 años, que ha disputado 39 partidos internacionales en los que marcó 6 goles y dio 4 asistencias, «no tuvo ninguna dimensión técnica».

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  • Casos anteriores: sanción de por vida

    El periódico rememoró las decisiones similares que se tomaron en años anteriores coincidiendo con las ediciones de la Copa del Golfo, señalando que la primera edición, en 1970, presenció decisiones severas contra varios jugadores, "la más dura de las cuales fue la suspensión de por vida de Al Nour Musa y Said Ghurab, además de otras sanciones que afectaron a varios jugadores".

    En la edición de la Copa del Golfo de 1992, se tomaron decisiones contra las dos estrellas Yusuf Al Thunayan y Fahad Al Herefi, ya que el primero permaneció en el banquillo durante lo que restaba de la competición, mientras que el segundo fue apartado definitivamente de la concentración de Arabia Saudita.

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