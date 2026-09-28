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San Siro Stadiumgetty
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La idea de Milan e Inter para la demolición de San Siro: los viejos asientos de la última temporada cedidos a los abonados

AC Milán

En los documentos oficiales aparece la hipótesis de vender o ceder a los abonados más de 60.000 asientos de San Siro. La demolición durará alrededor de 18 meses y seguirá diez fases operativas.

Un recuerdo de San Siro directamente en las casas de los abonados. Entre las distintas hipótesis que se estudian para acompañar la futura demolición parcial de San Siro está, de hecho, la de vender o ceder los viejos asientos a los abonados de la última temporada disputada en el estadio, permitiéndoles conservar una parte física del estadio como recuerdo.

Eso es lo que se desprende de los documentos oficiales relativos al proyecto consultados por el sitio especializado Calcio e Finanza, que también entran en detalle sobre las modalidades con las que podría estructurarse la iniciativa. 

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    La operación debería llevarse a cabo antes de las demoliciones estructurales, a través de jornadas dedicadas y controladas, con reserva previa, accesos organizados por sectores, supervisión del personal, desmontaje asistido o controlado y entrega trazable de los asientos. En este momento todavía está por decidir si los asientos serán efectivamente vendidos o cedidos gratuitamente. De hecho, la documentación sigue hablando de una posibilidad que aún está en fase de estudio. Sin embargo, ya existe una primera simulación: sobre un aforo indicativo de 75.817 asientos, se plantea la recuperación del 80%, equivalente a 60.654 asientos. Teniendo en cuenta un peso medio de unos 4,5 kilogramos de plástico por cada asiento, la operación permitiría evitar que unas 273 toneladas de plástico entren en el flujo de residuos, se lee en Calcio e Finanza.

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  • Cómo será demolido San Siro

    La cesión de los asientos representaría solo el primer paso de una obra mucho más articulada. Los documentos definen, de hecho, la demolición del Meazza como una intervención de elevada complejidad técnica, ambiental y logística, también porque los trabajos comenzarán cuando el nuevo estadio ya haya entrado en funcionamiento y deberán, por tanto, convivir con la llegada y la salida de los aficionados durante los eventos.

    El objetivo es plantear una demolición controlada, apuntando al mismo tiempo a limitar el polvo, el ruido y las vibraciones, recuperar la mayor cantidad posible de materiales y reducir el número de camiones necesarios para transportar los escombros al exterior.

    Antes de intervenir sobre las estructuras propiamente dichas está previsto el strip-out, es decir, la retirada selectiva de todo aquello que puede desmontarse por separado. Entre los componentes indicados figuran instalaciones de climatización, sistemas eléctricos, redes de datos, contraincendios, instalaciones hidráulico-sanitarias y equipos frigoríficos, de los que deberán recuperarse previamente los gases refrigerantes.

    Posteriormente comenzará la demolición propiamente dicha. La secuencia recogida en los documentos prevé:

    • instalación de la obra;
    • strip-out de los elementos constructivos y de las instalaciones;
    • demolición del primer anillo;
    • demolición del segundo anillo;
    • demolición del tercer anillo;
    • retirada de las vigas de hormigón, que serán bajadas y demolidas en tierra;
    • retirada de las vigas de acero, también trabajadas posteriormente en tierra;
    • trituración mediante excavadoras;
    • posterior tratamiento a través de planta;
    • reacondicionamiento final de la zona.

    Para el conjunto de estas actividades se indica una duración de unos 18 meses.

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