AFP
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La historia se repite: el Crystal Palace negocia con otro exentrenador del Eintracht Fráncfort para reemplazar a Oliver Glasner
El Palace busca nuevo entrenador
Sky Sport informa que Toppmoller es el principal candidato para sustituir a Glasner en Selhurst Park. El club de la Premier League ya negocia con el técnico de 45 años, quien recientemente despertó el interés de Nápoles, Al-Ittihad, Wolfsburgo y Colonia. Sin equipo desde su destitución en enero de 2026, el entrenador alemán se siente preparado para un nuevo reto en Inglaterra.
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Toppmoller aspira a una rápida vuelta
El entrenador, sin equipo, quiere volver cuanto antes a los banquillos tras dejar la Bundesliga. En su etapa en el Frankfurt dirigió 121 partidos oficiales: ganó 51 y empató 34. Pero su equipo sufrió en la primera mitad de la temporada 2025-26, con solo nueve victorias en 26 encuentros, lo que llevó al club a prescindir de él.
La conexión con Fráncfort avanza rápidamente.
Este posible nombramiento sigue la estela de Glasner, quien llegó a Londres en febrero de 2024. El actual técnico vivió un periodo muy exitoso con los Eagles, conquistando tres títulos: la FA Cup, la Community Shield y la UEFA Conference League. Su marcha dejó un vacío en el banquillo, y la directiva busca ahora un sustituto de primer nivel con experiencia europea.
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La reestructuración táctica espera a su sucesor
El nuevo entrenador debe mantener la actual racha ganadora y, al mismo tiempo, impulsar la evolución táctica de la plantilla. Toppmoller debe corregir rápido las carencias defensivas que provocaron cuatro partidos sin victoria en Alemania, con tres empates y un 3-3 ante el Werder Bremen, antes de su destitución el 18 de enero.
Con el mercado de fichajes de verano próximo, la directiva busca cerrar las negociaciones pronto para que el nuevo técnico implemente su filosofía.