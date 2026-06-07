Goal.com
En directoEntradas
Kylian Mbappe France GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

La historia de amor de Kylian Mbappé con el Mundial llega en el momento justo: su torneo favorito llega tras una temporada para olvidar del jugador marginado en el Real Madrid

Analysis
Francia
K. Mbappe
World Cup
Real Madrid
Primera División
FEATURES

Sorprende la falta de expectación en torno a Kylian Mbappé a pocos días del Mundial 2026; una temporada para olvidar con el Real Madrid es la causa. El francés, ya persona non grata en el Bernabéu, respirará aliviado y se centrará en hacer historia con Francia en Norteamérica.

Mbappé llega al torneo tras una temporada tumultuosa: marcó muchos goles, pero no ganó títulos importantes y se convirtió en una figura impopular entre la afición y la directiva, mientras el Madrid atravesaba graves problemas internos.

Ahora, lejos del escrutinio del club más famoso del mundo, el jugador de 27 años se centra en la selección francesa y en recuperar la corona mundial tras la final de 2022. Disfrutará recordando a todos lo que puede hacer sobre el campo.

Tras una temporada para olvidar en Madrid, Mbappé buscará hacer aún más historia en Norteamérica, y sería una locura apostar en contra de que lo consiga.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Haciendo lo que le corresponde

    Sorprende que el revuelo en torno a Mbappé crezca a medida que se acerca el Mundial. Aunque la temporada del Real Madrid ha sido decepcionante, el delantero ha aportado su granito de arena.

    Llega tras otra campaña de más de 40 goles: 25 en La Liga y 17 entre Champions y Copa del Rey.

    Tras un gran inicio en la 2025-26, marcó solo cuatro goles entre mediados de febrero y el final de la temporada, afectado por lesiones, polémicas y tensiones con el técnico interino Álvaro Arbeloa.

    • Anuncios
  • MbappeGetty Images

    Sin títulos

    La falta de rendimiento de Mbappé al final de la temporada perjudicó al Madrid, que acabó un segundo curso seguido sin títulos para el francés tras su fichaje gratuito del París Saint-Germain en 2024.

    Tras el cese de Xabi Alonso, el equipo cayó en Copa del Rey ante el modesto Albacete y fue eliminado por un superior Bayern en cuartos de Champions, pese a los goles del francés.

    La desgracia se agravó cuando cedieron el título liguero al Barcelona en el Clásico de mayo, acabando a ocho puntos del equipo de Hansi Flick.

    A título personal, el delantero vio cómo su exequipo, el PSG, conquistaba su segunda Champions consecutiva tras su marcha, el mismo trofeo que le impulsó a cambiar de aires.

  • arbeloa mbappe(C)Getty Images

    Buscando la polémica

    Como es habitual, una temporada desastrosa del Real Madrid vino acompañada de grave drama fuera del campo, y Mbappé se vio implicado en más de una ocasión, hasta que la afición se volvió en su contra.

    Según The Athletic, el jugador de 27 años se enfrascó en un feo enfrentamiento con un miembro del cuerpo técnico antes del partido contra el Betis a finales de abril. Mbappé insultó al entrenador que le había señalado un fuera de juego en un entrenamiento, lo que reflejaba el ambiente tóxico del club en la recta final.

    Mbappé sufrió una lesión en el isquiotibial en ese partido, pero en vez de recuperarse en Valdebebas aprovechó unos días libres y viajó a Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito. Mientras el Madrid jugaba contra el Espanyol, él apareció en unas fotos relajado en un yate.

    La decisión provocó críticas internas y externas. Arbeloa lo defendió, pero una petición en línea para echarlo reunió 12 millones de firmas en 24 horas y superó los 70 millones. Se perdió el Clásico que el Madrid cedió al Barça y se excusó de entrenar con los suplentes por “molestias”. Regresó al banquillo ante el Oviedo a mediados de mayo.

    Sin embargo, Mbappé no lo aceptó: tras salir como suplente habló con los medios, afirmó estar «al 100 %» y dijo que no fue titular porque Arbeloa lo había relegado a «cuarto delantero». Se informó que su frustración se debía al despido de Alonso.

    Arbeloa desmintió tales palabras y, en rueda de prensa, afirmó: «Debe de haberme malinterpretado; en ningún momento dije que fuera el cuarto delantero. Un jugador que hace cuatro días ni siquiera estaba para el banquillo no debería haber sido titular hoy».

    The Athletic informó entonces de una «decepción creciente» con Mbappé, «desde el vestuario hasta la directiva». Ante las críticas, su entorno respondió: «Muchas se basan en una sobreinterpretación de su recuperación supervisada por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian con el equipo».

  • Kylian MbappeGetty

    Escapar de los abucheos

    Mbappé fue uno de los jugadores del Madrid abucheados en el Bernabéu ante el Oviedo, tras entregar el título al Barcelona y la pelea en el vestuario entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde.

    Se dijo que el delantero prefería no jugar los dos últimos partidos en casa para evitar el enfado de una afición temperamental, pero al final jugó contra Oviedo y Athletic y marcó ante los vascos en la última jornada.

    Ahora, Mbappé respira aliviado tras una temporada turbulenta y se centra en su gran objetivo con Francia: el Mundial. Aun así, queda por ver cómo le afectará esa campaña tan negativa.

    Durante el parón de marzo, Mbappé reiteró que una buena preparación con el club es clave para brillar en grandes torneos: «He jugado dos Mundiales, gané uno y llegué a la final en el otro; me preparé jugando todos los partidos con mi club».

  • Kylian Mbappe 2018 World Cup trophy kissGetty Images

    Un icono del Mundial

    Mbappé disfrutará del Mundial, y no solo porque Francia aspire al título por segunda vez en tres ediciones. A nivel personal, buscará récords para afianzarse como uno de los mejores de la historia del torneo.

    Tras emular a Pelé al llevar a Les Bleus a la gloria con solo 19 años y cuatro goles en Rusia 2018, en 2022 volvió a ser imparable: el equipo de Didier Deschamps cayó por poco ante Argentina en la final de Catar, donde marcó ocho goles, incluido un hat-trick en la final.

    Este verano podría convertirse en el máximo goleador de Francia, pues solo necesita un gol para igualar a Olivier Giroud (56) y superar a Just Fontaine (13) como el más prolífico en Copas del Mundo.

    Además, tanto él (12) como Lionel Messi (13) acechan los 16 goles de Miroslav Klose, y dado que probablemente dispute al menos un Mundial más, el francés podría acabar muy por delante.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    «Loco por mi legado»

    A pesar del revuelo y de la mala temporada con su club, Mbappé sabe la importancia de la oportunidad que tiene este verano con Francia.

    «No hay nada mejor que representar a tu país, te conviertes en parte de la élite de los futbolistas internacionales», declaró recientemente a Vanity Fair. «Es difícil estar en una situación como la nuestra, en la que todo el mundo espera que hagamos milagros. Pero los milagros solo ocurren en el campo; no hay que jugar el partido antes del partido.

    Soy el capitán; ahora es distinto, es una responsabilidad nueva, pero estoy preparado. Quiero llevar a mi equipo al escenario más importante y volver con el trofeo a París y a los Campos Elíseos.

    «Cuando juegas, no piensas en el legado. Solo quieres dar lo mejor y traer el trofeo a casa. Si ganamos, será histórico para el país y para mí».

Amistosos
Francia crest
Francia
FRA
Irlanda del Norte crest
Irlanda del Norte
NIR