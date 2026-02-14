Getty
«La hipocresía»: Gary Lineker critica duramente al copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, por sus comentarios «incorrectos» sobre la «colonización del Reino Unido por los inmigrantes»
Ratcliffe en el punto de mira
Ratcliffe ha sido el centro de atención esta semana tras compartir sus opiniones sobre la inmigración, que Starmer ha calificado de «ofensivas e incorrectas». Burnham pidió a Ratcliffe que se retractara de sus declaraciones, calificándolas de «inexactas, insultantes e incendiarias». Las críticas provocaron una respuesta por parte del multimillonario propietario del Manchester United, que actualmente reside en Mónaco, en forma de comunicado.
«Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico», afirmó. «Mis comentarios se hicieron mientras respondía a preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre Europea de la Industria en Amberes, donde estaba debatiendo la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la fabricación en el Reino Unido. Mi intención era subrayar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en competencias, industria y empleo, de modo que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos. Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido».
«Me cuesta aceptar la hipocresía»: el veredicto de Lineker sobre Ratcliffe.
Lineker ha compartido ahora su opinión sobre Ratcliffe y ha declarado en el podcast Rest is Football: «Me cuesta aceptar la hipocresía. Obviamente, Keir Starmer le ha pedido que se disculpe; aún está por ver si lo hará o no. Lo vi y la hipocresía es evidente: él mismo es un inmigrante, un inmigrante económico, [porque] vive en Mónaco. Puedes quejarte todo lo que quieras, pero al menos quédate aquí, paga impuestos y contribuye a nuestra sociedad. Yo diría que muchos de estos inmigrantes que llegan contribuyen enormemente y los hechos lo demuestran en términos de ingresos y impuestos pagados. Mientras que Jim, allí en Mónaco, está haciendo todo lo posible para evitar pagar impuestos, diría yo. Además, eres uno de los propietarios del Manchester United, un club que tiene muchos jugadores extranjeros. Cuando habla de colonización por inmigrantes, ¿está bien que tú seas una persona blanca que vive en el extranjero y no una persona de piel morena o negra? No lo sé, solo él puede responder a esa pregunta. Muchos de mis amigos que apoyan al United han dicho cosas similares a las que yo digo ahora, están muy decepcionados. Fíjate en la historia de [cómo] Amad [Diallo] ha acabado aquí. Por eso me parece muy preocupante que el propietario de un club de fútbol pueda decir ese tipo de cosas».
La FA investiga a Ratcliffe
La Asociación de Fútbol está analizando los comentarios de Ratcliffe para determinar si el copropietario del United ha desacreditado el juego. Mientras tanto, el club ha emitido un comunicado ante las repercusiones de la explosiva entrevista de Ratcliffe. «El Manchester United se enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor», reza el comunicado. «Nuestro diverso grupo de jugadores, personal y comunidad global de seguidores refleja la historia y el legado de Mánchester, una ciudad que cualquiera puede llamar su hogar. Desde el lanzamiento de All Red All Equal en 2016, hemos integrado la igualdad, la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos. Seguimos profundamente comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña».
¿Qué viene después?
La polémica por las declaraciones de Ratcliffe llega en un momento en el que los Red Devils están mejorando en el terreno de juego tras despedir a Rubén Amorim y sustituirlo por Michael Carrick hasta el final de la temporada. Ahora llevan cinco partidos sin conocer la derrota con Carrick y volverán a la acción contra el Everton el 23 de febrero.
