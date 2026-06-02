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La hija de la leyenda del Manchester United, Roy Keane, se casó con el defensa del Southampton, Taylor Harwood-Bellis, en una lujosa ceremonia campestre
Una boda repleta de estrellas en Wiltshire
Leah Keane, hija de 24 años del ex capitán del United Roy, se casó el sábado por la noche con el defensa del Southampton Harwood-Bellis en Kin House, Wiltshire.
Leah compartió su alegría con sus seguidores en redes sociales, publicando fotos y vídeos del backstage y titulando la publicación «Mi última noche como Keane», lista para iniciar su nueva etapa con el internacional juvenil de Inglaterra.
El camino hacia el altar
La boda de la pareja culmina una relación duradera: Harwood-Bellis le propuso matrimonio durante una escapada romántica a la costa italiana en 2024.
Su vínculo se ha fortalecido en los últimos años y ya son padres de una niña, Iris, nacida a principios de diciembre.
Tener a un referente como Keane como suegro podría intimidar a muchos, pero Harwood-Bellis ya ha destacado la influencia positiva que el irlandés tiene en su carrera: «Es una de las personas, aparte de mi familia más cercana, de las que sé a ciencia cierta que solo tiene en mente mis intereses. Los consejos que me da, sé que los hace pensando en mi bien, así que me ha ayudado a tomar decisiones».
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Grandes elogios por parte del tipo duro
Conocido por su estilo directo como comentarista y por sus exigentes criterios con los jugadores, Keane elogió de forma poco habitual el carácter y la habilidad de su nuevo yerno. La leyenda del United lo felicitó tras su debut con gol con los Tres Leones ante la República de Irlanda en Wembley en 2024.
En aquel momento declaró: «Es bueno que haya debutado; además, es un jugador bastante peligroso frente al gol. Es un chico agradable y su familia ha hecho un trabajo fantástico».
El respaldo de uno de los críticos más severos del fútbol indica que Harwood-Bellis se ha ganado su lugar en la familia.
La atención vuelve al campo
Aunque el fin de semana fue de celebraciones personales, pronto volverá la realidad del fútbol profesional para Harwood-Bellis. El defensa se prepara para otra temporada en la Championship con el Southampton, tras el controvertido final de la campaña anterior, en el que el club quedó sin ascenso.
El club fue expulsado de los play-offs tras el «Spygate», al ser sorprendido espiando un entrenamiento del Middlesbrough.