La hermana de Cristiano Ronaldo afirma que a Portugal le «robó la victoria» tras el sorprendente empate en el Mundial contra la República Democrática del Congo

Los 25 toques de balón de Ronaldo contra la República Democrática del Congo fueron su peor marca en un partido completo de un gran torneo, y ya suma 10 encuentros consecutivos sin marcar entre Mundiales y Eurocopas. Pese a las críticas al delantero del Al-Nassr, su hermana Elma Aveiro lo defendió en Instagram, calificó el resultado de injusto para Portugal y recordó que quienes no están en el fútbol no entienden la presión del campo, según RMC.

Al compartir una foto del cinco veces ganador del Balón de Oro, añadió: «Los comienzos son difíciles, pero los finales son buenos. Vosotros estáis en el campo; hablar es fácil. Que te roben la victoria así no es fácil».