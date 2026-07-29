Durante un taller preparatorio de cara a la temporada deportiva 2026-2027, Lekjaa afirmó, en la reunión con los entrenadores de la liga profesional y los miembros de la Dirección Técnica Nacional, que la realidad de la liga local se ha vuelto diferente a la de épocas anteriores, cuando los clubes marroquíes constituían la principal fuente de jugadores para las selecciones nacionales.

Explicó que la reciente participación de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos reflejó esa brecha, ya que la representación de la liga local dentro de la selección se limitó a dos porteros suplentes, mientras que los clubes extranjeros se beneficiaron de la participación de la mayoría de los jugadores internacionales.

Añadió que la base fundamental de las selecciones nacionales depende cada vez más de los egresados de la Academia Mohammed VI de Fútbol, además de los jugadores profesionales en las ligas europeas.

Luego, Lekjaa criticó la realidad de las competiciones locales, señalando que los partidos de la liga se han convertido en un escenario de protestas y acusaciones mutuas sobre el arbitraje y la presentación de denuncias, en lugar de centrarse en el desarrollo del nivel técnico.

Asimismo, advirtió que la acumulación de deudas y el déficit financiero dentro de los clubes han provocado un aumento de los expedientes de litigios ante las comisiones judiciales y las comisiones de apelación, cuyas consecuencias han llegado hasta la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con un continuo incremento del número de casos vinculados a los clubes marroquíes.

Las declaraciones del presidente de la federación no incluyeron ninguna cifra que aclarara la magnitud de la crisis de la que habló, según la noticia publicada por Radio Mars hace dos días.

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