La primera razón es puramente deportiva. El Atlético no solo le cerró la puerta al Barcelona, sino a todos. Las palabras de Gil Marín fueron tajantes: "No aceptaremos ni 100, ni 150, ni 200 millones por Julián", aferrándose a la fabulosa cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Para Diego Simeone, el equipo dio un salto cualitativo este verano con la llegada de nombres de peso como Cuti Romero, Höjlund, Kang In Lee y Grimaldo, además de Arnau Ortiz.

Sin embargo, la pieza diferencial sobre la que se construye el proyecto para ganar títulos es el ataque. Y como dijo el Cholo tras el empate ante el Villarreal: "Si queremos ganar un título, necesitamos estar juntos y tener delanteros importantes; los tenemos y debemos conservarlos".

Es una realidad que confirman los números, pues Álvarez es hoy el tercer delantero más caro del mundo con un valor de 120 millones de euros según Transfermarkt, solo por detrás de Haaland y Mbappé. Diez goles en la Champions League que llevaron al equipo a semifinales pese a jugar lesionado en el tobillo demuestran que es imposible de reemplazar en un mercado enloquecido en el que los precios se pagan con un incremento del 43% sobre el valor real.

Y ante la ausencia de cualquier presión por vender para cumplir con el fair play financiero, y con la llegada del fondo Apollo para elevar las ambiciones, vender a la estrella sería un paso atrás.