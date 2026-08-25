Los silbidos que recibieron a Julián Álvarez en el estadio Metropolitano ante el Villarreal no fueron una simple muestra de enfado pasajero de la afición, sino la última escena de una compleja telenovela veraniega, protagonizada por el Atlético de Madrid y el Barcelona, y cuya víctima fue una estrella que hasta hace bien poco era el ídolo de la grada. Desde el primer día del mercado, la postura del Atlético fue clara y contundente: la Araña no vestirá la camiseta blaugrana.
Una postura que el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín proclamó a los cuatro vientos y sin ambages, poniendo fin a todas las especulaciones. Y aunque el propio jugador creía, tras sus famosas declaraciones en el Mundial —«lo mejor para todos es la salida, quiero cumplir mi sueño»—, que su marcha era solo cuestión de tiempo, comenzó la temporada con la camiseta de los rojiblancos y abandonó el terreno de juego alejado de sus compañeros, por decisión del club para evitar cualquier roce, en una imagen que dio la vuelta al mundo. ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de esta negativa rotunda?