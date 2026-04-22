La gran promesa del FC Twente que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Bayern de Múnich

Desde Ruud Krol, dos veces finalista del Mundial, hasta el ofensivo Ronald Koeman, el icono del fútbol total Ruud Gullit y el múltiple ganador Virgil van Dijk, los Países Bajos tienen una rica tradición de defensas que han marcado el fútbol. Ahora emerge un nuevo talento que atrae a los grandes clubes: Ruud Nijstad, joya del FC Twente.

Aunque apenas inicia su primera temporada como profesional, ya se ha ganado un lugar en el FC Twente y atraído la mirada de los grandes de Europa.

FC Barcelona, Bayern de Múnich y Chelsea ya lo siguen. Desde su debut en octubre se ha consolidado como uno de los mejores defensas de los Tukkers y sueña con llegar lejos.

Voetbalzone te cuenta todos los detalles sobre este prometedor defensa.