El Chelsea tiene una larga tradición de cantera, y su capitán, James, es un ejemplo. En Stamford Bridge saben lo importante que es mantenerla viva.

Cahill, sobre las ventajas de los canteranos y los retos que afrontan, comenta: «A la afición le encanta ver eso. Pero, al mismo tiempo, es difícil porque el nivel de los jugadores es superior al de algunos clubes donde la competencia no es tan feroz. Es algo natural. Es más difícil entrar en la plantilla del Chelsea debido al nivel de los jugadores que hay y a los que pueden fichar.

Pero cuando alguien da la talla, es fantástico verlo. Tienen que demostrar su nivel para entrar en el primer equipo. Un ejemplo es Reece: salió de la cantera y ahora es un jugador extraordinario. Es una gran historia.

«Ojalá salgan más jugadores de la cantera; ya se ha demostrado que, si eres lo suficientemente bueno, puedes abrirte paso. Yo me formé en el Aston Villa y sé que llegar al primer equipo del Chelsea es más difícil, pero así son los niveles».