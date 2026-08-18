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real madrid
Hussein Hamdy

Traducido por

La gran encrucijada del Real Madrid: ¿desafiará Mourinho al fantasma que derribó a Ancelotti y Alonso?

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
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Trampa mortal

El portugués José Mourinho afronta el mayor desafío de su segunda etapa con el Real Madrid, que consiste en gestionar el ego de las estrellas y las individualidades de talento descomunal, un asunto complejo que ni Carlo Ancelotti, al menos en su último año, ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa lograron cortar de raíz durante el último periodo.

Esta crisis va más allá de los límites de lo que ocurre sobre el terreno de juego, pero tiene su clara repercusión en el rendimiento del equipo, y provocó prácticamente el alejamiento de los grandes títulos, algo inaceptable para el estadio Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    La prueba de Mourinho

    Los exjugadores del Real Madrid, Álvaro Benito y Rafa Alkorta, revelaron durante unas declaraciones al programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER" que lidiar con el ego y el orgullo es la verdadera apuesta del técnico portugués.

    Benito explicó que cuando Mourinho llegó por primera vez al conjunto blanco se encontraba en la cima de su carrera como entrenador, algo que difiere de su situación actual, y afirmó: "Pero es un técnico que posee grandes capacidades, y sabe mejor que nadie cuál ha sido el problema del equipo en los últimos años en cuanto a la organización defensiva y ofensiva".

    Benito añadió que el once titular, nombre por nombre, es "sumamente competitivo", subrayando que el reto del técnico portugués consiste en lograr que todas las estrellas se entiendan y cooperen sobre el terreno de juego.

    Álvaro Benito insistió en que la disciplina táctica y el compromiso son el único camino para evitar la caída del equipo, y afirmó: "El equipo está preparado para ganarlo todo, pero para conseguirlo tendrán que cumplir con los compromisos que Mourinho les pedirá".

    Benito aseguró que esos compromisos y el esfuerzo defensivo y físico serán la clave para "evitar caer de nuevo en la misma trampa".

    Benito explicó que el conjunto blanco no puede seguir por el mismo camino, y afirmó: "De esta manera es muy difícil que logres ganar a equipos muy buenos".

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    El fantasma de los individualismos

    Por su parte, Rafa Alkorta afirmó que el éxito está ligado a la capacidad de liderar al grupo más allá de los esquemas tácticos, al señalar: "Más allá del estilo táctico, la clave reside en la gestión para cambiar el rumbo de un equipo que durante dos años dependió de las individualidades más que de ser un conjunto compacto".

    Alkorta explicó que "conjugar ese ego y ese orgullo" es "lo más complicado", algo que ninguno de los entrenadores anteriores logró conseguir.

    Pese a ello, Alkorta expresó su confianza en el técnico portugués al declarar: "Es el único capaz de hacerles entender que la solidaridad no es algo trivial, sino un elemento imprescindible para ganar títulos de Liga y de Copa".

    Benito advirtió de que la composición de la plantilla del Real Madrid impone el reto más difícil de todos esta temporada en la gestión de los nombres, al afirmar: "Con Bellingham, Diomande, Mbappé y Vini, tienes cuatro atacantes intocables. En principio, es un equipo expuesto a romperse. ¿Y quién mantiene el equilibrio? Deben ser todos".

    Benito puso como ejemplo el modelo del Paris Saint-Germain, al declarar: "Ha derribado todas las leyendas del fútbol, porque juegan con Vitinha, João Neves y Fabián, con dos laterales muy ofensivos, y el equipo no se rompe porque todos presionan y todos trabajan".

  • Vestuario caliente

    El vestuario del Real Madrid estaba completamente cohesionado antes del fichaje de Kylian Mbappé por el "Santiago Bernabéu", pero la situación cambió en las dos últimas temporadas, especialmente con la existencia de una lucha de poderes no declarada con Vinicius Junior, aunque evidente para todos los que siguen la escena desde fuera.

    Los aspectos de la competencia entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé son múltiples, empezando por la posición de extremo izquierdo que el francés cedió a su compañero brasileño para pasar a la posición de delantero, pero la gran crisis gira en torno a la identidad de (¿quién es el hombre número uno en el Real Madrid?).

    Antes de la incorporación de Mbappé, Vinicius era la primera apuesta del Real Madrid para el futuro, y la dirección del club construía el equipo en torno a él, pero Mbappé logró en dos temporadas quitarle la alfombra de debajo de los pies gracias a su prolífico olfato goleador, que apartó parcialmente al jugador brasileño del primer plano.

    Vinicius intentó equilibrar la balanza con Mbappé cuando negoció con el Real Madrid la renovación de su contrato, exigiendo obtener el mismo salario para aceptar continuar en el Bernabéu, así como una prima de renovación similar a la que recibió su compañero francés cuando se incorporó gratis desde el Saint-Germain.

    Y el candente conflicto en el vestuario entre Vinicius y Mbappé no termina ahí, sino que el asunto se extiende a la rivalidad por lanzar los penaltis que aumentan el registro goleador, algo que podría influir en las cuentas del Balón de Oro si el Real Madrid conquista el título de la Liga de Campeones de Europa en alguna temporada.

    Y no se le escapa a nadie la dejadez de la dupla a la hora de cumplir con las tareas defensivas, como la presión y el repliegue hacia atrás cuando el Real Madrid pierde el balón, algo en lo que coinciden Mbappé y Vinicius y que afecta negativamente al equilibrio del conjunto merengue, especialmente en los grandes partidos.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ausencia del capitán

    Resulta ilógico no relacionar el aumento de la crisis de soberbia dentro del Real Madrid con la ausencia de un gran número de líderes en el vestuario, ya que habría sido difícil prever que el conjunto merengue cayera en esta trampa mortal con la presencia de Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Nacho Fernández en el Bernabéu.

    Sin embargo, ahora el Madrid ha perdido a todos los nombres anteriores, a los que podemos añadir a Dani Carvajal, mientras que el conjunto blanco cuenta actualmente con Thibaut Courtois de la vieja guardia, en quien se puede confiar para generar calma dentro del vestuario.

    Uno de los aspectos irónicos dentro del vestuario del Real Madrid es que el primer capitán, Federico Valverde, estuvo implicado en el mayor incidente de disturbios dentro del equipo durante la temporada pasada con Aurélien Tchouaméni, además de que está acostumbrado a sobrepasar los límites de la disciplina, ya sea con sus compañeros o con los rivales, como su famoso enfrentamiento con Álex Baena.

    Entre los nombres que se han incorporado recientemente al Real Madrid, solo se puede clasificar a Bernardo Silva dentro de los jugadores veteranos capaces de generar calma dentro del vestuario.

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