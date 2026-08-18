El vestuario del Real Madrid estaba completamente cohesionado antes del fichaje de Kylian Mbappé por el "Santiago Bernabéu", pero la situación cambió en las dos últimas temporadas, especialmente con la existencia de una lucha de poderes no declarada con Vinicius Junior, aunque evidente para todos los que siguen la escena desde fuera.
Los aspectos de la competencia entre Vinicius Junior y Kylian Mbappé son múltiples, empezando por la posición de extremo izquierdo que el francés cedió a su compañero brasileño para pasar a la posición de delantero, pero la gran crisis gira en torno a la identidad de (¿quién es el hombre número uno en el Real Madrid?).
Antes de la incorporación de Mbappé, Vinicius era la primera apuesta del Real Madrid para el futuro, y la dirección del club construía el equipo en torno a él, pero Mbappé logró en dos temporadas quitarle la alfombra de debajo de los pies gracias a su prolífico olfato goleador, que apartó parcialmente al jugador brasileño del primer plano.
Vinicius intentó equilibrar la balanza con Mbappé cuando negoció con el Real Madrid la renovación de su contrato, exigiendo obtener el mismo salario para aceptar continuar en el Bernabéu, así como una prima de renovación similar a la que recibió su compañero francés cuando se incorporó gratis desde el Saint-Germain.
Y el candente conflicto en el vestuario entre Vinicius y Mbappé no termina ahí, sino que el asunto se extiende a la rivalidad por lanzar los penaltis que aumentan el registro goleador, algo que podría influir en las cuentas del Balón de Oro si el Real Madrid conquista el título de la Liga de Campeones de Europa en alguna temporada.
Y no se le escapa a nadie la dejadez de la dupla a la hora de cumplir con las tareas defensivas, como la presión y el repliegue hacia atrás cuando el Real Madrid pierde el balón, algo en lo que coinciden Mbappé y Vinicius y que afecta negativamente al equilibrio del conjunto merengue, especialmente en los grandes partidos.