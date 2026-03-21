La baja de Osimhen, que se prolongará durante semanas, supone una dura pérdida para el Galatasaray de Estambul. El delantero, con 19 goles en 29 partidos oficiales, es el salvavidas de los Leones. Su contrato se extiende hasta 2029, tras haber fichado por el club turco en el verano de 2025, procedente del SSC Nápoles, por 75 millones de euros.

El entrenador Okan Buruk cuenta con Mauro Icardi (17 participaciones en goles) y Baris Yilmaz (24), dos jugadores que podrían sustituir a Osimhen en la punta del ataque.

Por su parte, Osimhen, que siempre lleva una máscara debido a una grave lesión facial, no se deja vencer por la lesión. «Este tipo de situaciones ya no me son ajenas. He pasado por cosas peores: todavía tengo unos 18 tornillos en la cara de la operación anterior y ni siquiera puedo comer normalmente por el lado derecho. Esta lesión es solo una minucia en comparación con lo que he pasado», afirmó.