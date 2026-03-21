Tal y como anunció el jugador de 27 años en una retransmisión en directo de Twitch en «Carterefe», tendrá que pasar por el quirófano debido a una fractura en el antebrazo. Osimhen sufrió la lesión durante la dura derrota por 0-4 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool FC.
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¡La goleada sufrida en la Liga de Campeones ante el Liverpool tiene graves consecuencias! La próxima estrella del Galatasaray de Estambul tendrá que someterse a una operación
El exjugador del Wolfsburgo también ofreció una estimación sobre el tiempo que estará de baja. «Estaré de baja entre cinco y seis semanas», afirmó. Por lo tanto, tampoco podrá disputar el importante derbi de Estambul contra el Fenerbahçe el 26 de abril. Actualmente, cuatro puntos separan a ambos equipos en la clasificación de la Süper Lig, aunque el líder, el Galatasaray, tiene un partido menos.
Osimhen se lesionó ya en los primeros compases del partido contra el Liverpool, pero aguantó hasta el descanso. En su lugar entró, entre otros, Noa Lang, quien a su vez sufrió un corte profundo en el pulgar y fue operado allí mismo, en Inglaterra.
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Osimhen es el salvavidas del Galatasaray
La baja de Osimhen, que se prolongará durante semanas, supone una dura pérdida para el Galatasaray de Estambul. El delantero, con 19 goles en 29 partidos oficiales, es el salvavidas de los Leones. Su contrato se extiende hasta 2029, tras haber fichado por el club turco en el verano de 2025, procedente del SSC Nápoles, por 75 millones de euros.
El entrenador Okan Buruk cuenta con Mauro Icardi (17 participaciones en goles) y Baris Yilmaz (24), dos jugadores que podrían sustituir a Osimhen en la punta del ataque.
Por su parte, Osimhen, que siempre lleva una máscara debido a una grave lesión facial, no se deja vencer por la lesión. «Este tipo de situaciones ya no me son ajenas. He pasado por cosas peores: todavía tengo unos 18 tornillos en la cara de la operación anterior y ni siquiera puedo comer normalmente por el lado derecho. Esta lesión es solo una minucia en comparación con lo que he pasado», afirmó.
Victor Osimhen: datos de rendimiento y estadísticas en el Galatasaray de Estambul
Juegos 70 Goles 56 Asistencias 15