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Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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La gira de despedida de Mohamed Salah comienza ahora, pero la leyenda que se marcha debe recuperar su antigua magia para que su prolongada despedida del Liverpool no resulte decepcionante

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M. Salah
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Manchester City vs Liverpool

Siempre existía la posibilidad de que el Liverpool anunciara una salida de gran repercusión durante el parón internacional y, apenas tres días después de su último tropiezo en la Premier League ante el Brighton, los Reds confirmaron que Mohamed Salah abandonaría el club al final de la presente temporada. El momento elegido para el anuncio sorprendió a algunos, pero Salah había presionado con éxito para que la noticia se hiciera pública más de dos meses antes del final de la temporada, en lo que pareció un intento evidente de controlar el discurso en torno a su dolorosa y inesperadamente prematura salida.

Sin embargo, está claro que el Liverpool estaba encantado de dejarlo marchar, sin importar el precio. ¿Por qué si no habrían aceptado rescindirle el contrato un año antes de lo previsto, cuando lo acababa de renovar el pasado mes de abril? Es cierto que se ahorrarán unos 20 millones de libras (27 millones de dólares) en salarios la próxima temporada, pero podrían haber ganado el triple vendiendo a Salah a un equipo de Arabia Saudí. Al final, el extremo tenía razón desde el principio: alguien realmente quería que se fuera del club.

El entrenador Arne Slot insistirá, obviamente, en que no tuvo nada que ver con la salida prematura de Salah, pero no se puede negar que la ruptura de su relación fue el factor clave en la decisión del «Rey de Egipto» de abdicar de su trono.

Puede que sea el tercer máximo goleador de la historia del Liverpool, pero Salah debió darse cuenta de que se había metido en una pelea que nunca iba a ganar, ya que los Reds se mantuvieron firmes en su apoyo al entrenador que les había llevado a la gloria de la Premier League en su primer intento.

Por supuesto, Slot simplemente no habría ganado el título de la temporada 2024-25 sin Salah, ni tiene ninguna esperanza de salvar la campaña actual a menos que consiga de alguna manera sacar lo mejor de un jugador que se siente convertido en el «chivo expiatorio» de los problemas de esta temporada.

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El equipo de Klopp?

    Cuando las cosas empiezan a ir mal para los equipos exitosos, el papel del entrenador se ve inevitablemente sometido a un intenso escrutinio. A menudo se impone el revisionismo y, en ocasiones, la historia puede reescribirse por completo. En el caso de Slot, existe un riesgo muy real de que su difícil situación actual haga que sus resultados pasados se vean bajo una luz desfavorable.

    Mientras que el verano pasado fue aclamado por tomar casi exactamente la misma plantilla que había terminado tercera bajo el mando de Jurgen Klopp y convertirla inmediatamente en campeona, ahora tiene que lidiar con acusaciones de que ganó la liga con el equipo del alemán. ¿Por qué? Porque, tras haber recibido 450 millones de libras para reforzar su plantilla el verano pasado, Slot ha conseguido de alguna manera debilitar los cimientos increíblemente sólidos que había establecido su predecesor.

    Obviamente, hay un par de problemas evidentes con el argumento de que Slot tuvo suerte; que tuvo la fortuna de heredar un equipo ya preparado para, como mínimo, luchar por el título.


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  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    «¡Un trabajo increíble!»

    Para empezar, suceder a Klopp como entrenador del Liverpool se consideraba una tarea imposible. «El Normal» había alcanzado un estatus casi divino en Merseyside, tras haber convertido a los escépticos en fieles seguidores. En consecuencia, muchos pronosticaban que Slot correría la misma suerte que David Moyes en el Manchester United o Rafael Benítez en el Inter, entrenadores de gran calidad que se vieron totalmente aplastados por las comparaciones con las figuras casi mesiánicas que les habían precedido.

    Sin duda ayudó que Klopp tuviera a la afición coreando el nombre de Slot antes incluso de que llegara a Anfield, pero el holandés se merecía sin lugar a dudas un gran reconocimiento por la que posiblemente sea la mejor temporada de debut de un entrenador en la historia de la Premier League. Como dijo el ex capitán del Manchester United Roy Keane en Sky Sports después de que el Liverpool se hiciera con el título tras golear 5-1 al Tottenham el pasado abril: «Tenemos que elogiar al entrenador porque ha hecho un trabajo increíble.

    «Era un grupo decente cuando tomó las riendas, pero si alguien hubiera dicho al comienzo de la temporada que el Liverpool estaría donde está ahora, no le habrías creído, ¡habrías pensado que había que encerrarlo!».


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Casos de éxito

    Una de las principales razones por las que reinaba tanto escepticismo en torno a la plantilla de Slot era la persistente ausencia de un mediocampista defensivo de talla mundial. Sin embargo, el entrenador restó importancia al fracaso del club a la hora de cerrar el fichaje de Martín Zubimendi, contribuyendo a convertir a Ryan Gravenberch en un excelente «número 6» capaz no solo de proteger a la zaga, sino también de pasar rápidamente de la defensa al ataque gracias a su maravillosa habilidad para regatear con facilidad a los rivales que intentaban presionarlo.

    La ventaja añadida de colocar a su compatriota holandés en una posición más retrasada también permitió al polifacético Alexis Mac Allister tener aún más impacto en la zona alta del campo gracias a su capacidad para recuperar balones y a sus cualidades creativas, creando una especie de doble amenaza de presión junto con el incansable Dominik Szoboszlai.

    Por otra parte, el trabajo realizado en los entrenamientos con Luis Díaz, junto con el uso ocasional del colombiano como «falso nueve», también dio como resultado que el extremo disfrutara de la campaña más prolífica de su carrera (hasta ese momento), mientras que colocar a Cody Gakpo en su posición preferida en la banda izquierda resultó ser un golpe maestro (¡al menos hasta esta temporada!).

    Sin embargo, el uso y el estado de forma de Salah fueron la principal diferencia entre el Liverpool y el resto de sus rivales por el título.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Menos caos, más control

    Las tácticas de Slot no diferían radicalmente de las de Klopp, lo cual fue, en parte, el motivo por el que fue contratado. Richard Hughes y compañía acertaron al suponer que las similitudes en el estilo de juego facilitarían una transición lo más fluida posible de un entrenador a otro.

    Sin embargo, aunque la idea era mantener los principios fundamentales de la filosofía futbolística de Klopp, incluida la presión de alta intensidad, Slot quería menos caos y más control, con la idea de que el Liverpool pudiera contener a los rivales mediante una posesión sostenida. Lo más importante es que Salah se sumó a la idea desde el principio.

    «Ahora intentamos controlar el balón en todo momento», declaró en la web oficial del club en agosto. «Antes no era realmente lo más importante, porque con Jürgen la mayor parte del tiempo intentábamos contraatacar o presionar en profundidad e intentar recuperar el balón lo más arriba posible. Seguimos haciéndolo, pero además, cuando tienes el balón, dispones de más tiempo para mantenerlo y simplemente intentar moverlo».

    Sin embargo, Salah apoyó especialmente el nuevo enfoque porque le ofrecía más libertad que nunca.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cifras históricas

    Justo después de la victoria ante el Tottenham que les dio el título, Salah reveló que le había dicho a Klopp antes del inicio de la temporada que una reducción de sus tareas defensivas se traduciría en un aumento de su rendimiento ofensivo.

    «Me alegro de haberlo hecho», declaró Salah a Sky. «El entrenador me escuchó y ahora se pueden ver los números».

    Sin duda, fueron impresionantes. Al final de la temporada 2025-26, Salah había igualado el récord de la Premier League de goles y asistencias (47) en 42 partidos con solo 38 partidos disputados, y acabó convirtiéndose en el primer jugador en hacerse con el triplete de los premios Bota de Oro, Mejor Creador de Juego de la Temporada y Mejor Jugador de la Temporada.

    Por desgracia para Salah, las cifras de esta temporada no son nada halagüeñas. No son terribles; Salah, por ejemplo, tiene más goles y más asistencias en todas las competiciones que Bukayo Saka. Pero es casi seguro que esta va a ser la peor temporada de la carrera de Salah en el Liverpool desde un punto de vista puramente estadístico, y quién tiene la culpa de ese hecho tan triste es objeto de debate.

    Jamie Carragher, por ejemplo, ha afirmado que «parece que [a Salah] se le han acabado las piernas», mientras que otros han argumentado que el problema es sistémico, dado que el egipcio no es, ni mucho menos, el único Red que está rindiendo por debajo de lo esperado esta temporada. En lo que todos están de acuerdo, sin embargo, es en que dejar a Salah en el banquillo no era la solución a los numerosos problemas del Liverpool, razón por la cual Klopp no tuvo más remedio que darle la bienvenida de nuevo al equipo tras su impresionante actuación en Elland Road el pasado noviembre.

    De hecho, Salah fue titular en 13 partidos consecutivos tras su regreso de la Copa Africana de Naciones en enero y, tras recuperarse del leve problema muscular que le dejó fuera de la derrota ante el Brighton justo antes del parón internacional, ahora se espera que vuelva directamente al once para el partido de la FA Cup del sábado contra el Manchester City.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    ¿De chivo expiatorio a salvador?

    A decir verdad, el complicado desplazamiento al Etihad Stadium parece el principio del fin, y no solo para Salah, sino también para Slot.

    Puede que el City ya no sea la fuerza imparable que fue en su día bajo la batuta de Pep Guardiola, pero pocos apostarían en contra de que venza por tercera vez esta temporada a esta versión bastante triste del Liverpool, mientras que el París Saint-Germain parte como gran favorito de cara al partido de ida de la revancha de la Liga de Campeones contra los Reds en el Parc des Princes el miércoles.

    Por supuesto, se ha hablado de que Slot podría salvarse si consigue mantener la quinta plaza en la Premier League —lo cual es una posibilidad, teniendo en cuenta lo mal que está jugando el Chelsea, sexto clasificado—. Pero la forma del Liverpool también está fluctuando enormemente y su calendario está lejos de ser fácil.

    Sin duda, Slot se animará con las decisivas actuaciones de Florian Wirtz y Hugo Ekitike durante el parón internacional —y su floreciente asociación apunta sin duda a un futuro más prometedor—, pero Salah es, sin lugar a dudas, la clave de las esperanzas del Liverpool de terminar esta campaña tan traumática con broche de oro.

    Tras haber acordado una tregua temporal con Slot por el bien del club, se espera que haga todo lo que esté en su poder —aunque menguante, pero aún considerable— para garantizar que su etapa mágica en Merseyside termine por todo lo alto y no con un suspiro.

    Incluso teniendo en cuenta el sorprendente bajón de esta temporada, Salah sigue siendo el jugador de los Reds con más posibilidades de decidir un partido cuando más importa, el más grande de los grandes jugadores del Liverpool, y vale la pena recordar que algunos de sus goles y asistencias más memorables e importantes han llegado precisamente contra el City.

    De hecho, el año pasado, Salah le dio prácticamente la liga al Liverpool en el Etihad. Irónicamente, Slot necesita ahora al chivo expiatorio de los Reds para salvar la temporada... y también su puesto.

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