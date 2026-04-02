La gira de despedida de Mohamed Salah comienza ahora, pero la leyenda que se marcha debe recuperar su antigua magia para que su prolongada despedida del Liverpool no resulte decepcionante

Sin embargo, está claro que el Liverpool estaba encantado de dejarlo marchar, sin importar el precio. ¿Por qué si no habrían aceptado rescindirle el contrato un año antes de lo previsto, cuando lo acababa de renovar el pasado mes de abril? Es cierto que se ahorrarán unos 20 millones de libras (27 millones de dólares) en salarios la próxima temporada, pero podrían haber ganado el triple vendiendo a Salah a un equipo de Arabia Saudí. Al final, el extremo tenía razón desde el principio: alguien realmente quería que se fuera del club.

El entrenador Arne Slot insistirá, obviamente, en que no tuvo nada que ver con la salida prematura de Salah, pero no se puede negar que la ruptura de su relación fue el factor clave en la decisión del «Rey de Egipto» de abdicar de su trono.

Puede que sea el tercer máximo goleador de la historia del Liverpool, pero Salah debió darse cuenta de que se había metido en una pelea que nunca iba a ganar, ya que los Reds se mantuvieron firmes en su apoyo al entrenador que les había llevado a la gloria de la Premier League en su primer intento.

Por supuesto, Slot simplemente no habría ganado el título de la temporada 2024-25 sin Salah, ni tiene ninguna esperanza de salvar la campaña actual a menos que consiga de alguna manera sacar lo mejor de un jugador que se siente convertido en el «chivo expiatorio» de los problemas de esta temporada.