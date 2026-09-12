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«La gente tira piedras a los árboles con fruto»: Jose Mourinho defiende a las estrellas del Real Madrid Vinicius Jr y Kylian Mbappe tras los silbidos en el Bernabéu
El Madrid regresa a la acción en el Santiago Bernabéu
El Real Madrid se prepara para volver a jugar en el Santiago Bernabéu este sábado para enfrentarse al Rayo Vallecano en LaLiga tras una racha de resultados irregular. A una derrota liguera contra el Real Betis le siguió una trabajada victoria en la Champions League ante el Inter de Milán.
Sin embargo, el reciente triunfo europeo se vio empañado por el descontento en la grada. Sectores de la afición local dirigieron silbidos hacia los delanteros clave Vinicius y Mbappe durante el partido. Mourinho abordó la reacción de los aficionados en su rueda de prensa del viernes. El técnico ofreció una respuesta comedida y brindó todo su apoyo a su pareja estelar en ataque.
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Mourinho defiende a su dúo de estrellas con un proverbio
Mourinho utilizó un proverbio tradicional portugués para explicar por qué los aficionados estaban señalando a dos de los jugadores más destacados del Madrid. Pidió a la afición que reconociera lo que ambos atacantes aportan al equipo.
«En Portugal hay un proverbio: solo se tiran piedras a los árboles que tienen fruto», afirmó Mourinho, tal y como recoge 20Minutos. «No vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Lo que Vini ha hecho aquí en los últimos años, cuántas Champions League ha ganado, cuántos goles ha marcado, es un árbol que tiene mucho fruto. La gente tira piedras porque quiere fruto, quiere lo mejor de Vinicius».
El técnico también destacó el compromiso defensivo de Mbappe contra el Inter. Elogió al francés por defender «como un animal» en la banda izquierda junto a Marc Cucurella en el minuto 90, mientras jugaban con diez hombres.
«Uso el mismo proverbio que utilicé con Vinícius», añadió Mourinho. «Hay cosas que veo y valoro muchísimo. Vi a un equipo jugando en el minuto 90, con diez hombres durante los dos últimos minutos, y vi a Mbappe jugando como extremo izquierdo, defendiendo con un hombre menos, cubriendo a Cucurella, que ya no podía más.
«Kylian también estaba agotado, y aun así se pasó esos dos minutos defendiendo la banda izquierda como un animal, espoleado por un entrenador muy exigente que no dejaba de gritarle y motivarle».
Clave de la unidad mientras Mourinho aborda los silbidos del Bernabéu
Aunque Mourinho admitió que le entristece cuando los aficionados silban a sus propios jugadores, reiteró que siempre respaldará a quienes den el máximo esfuerzo sobre el terreno de juego.
El técnico portugués hizo referencia a unos comentarios del defensa Dean Huijsen, que anteriormente lo describió como exigente. Mourinho estuvo de acuerdo con esa descripción y señaló que cualquier jugador que lo dé todo cuenta con todo su respaldo, independientemente de los errores.
"He leído comentarios de Huijsen diciendo que soy un verdadero incordio, que siempre estoy encima de él, y eso es hasta cierto punto verdad", dijo Mourinho. "La exigencia es que des todo lo que tienes; y quien lo da todo no está obligado a dar más. Cuando hay unidad entre el equipo y el estadio, eres casi imbatible".
- Getty Images Sport
El Madrid, centrado en la prueba ante el Rayo
De cara al encuentro de Liga del sábado contra el Rayo, Mourinho dejó claro que el ruido exterior no distraerá a su plantilla. Aunque el departamento de prensa del club le facilita resúmenes de la cobertura mediática, el técnico sigue completamente centrado en su trabajo diario.
Mourinho mantiene la confianza en la mentalidad de su grupo mientras busca sumar tres puntos en Liga, y asegura que ni las críticas de los medios ni los silbidos de la afición alterarán el espíritu de su plantilla.
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