Mourinho utilizó un proverbio tradicional portugués para explicar por qué los aficionados estaban señalando a dos de los jugadores más destacados del Madrid. Pidió a la afición que reconociera lo que ambos atacantes aportan al equipo.

«En Portugal hay un proverbio: solo se tiran piedras a los árboles que tienen fruto», afirmó Mourinho, tal y como recoge 20Minutos. «No vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Lo que Vini ha hecho aquí en los últimos años, cuántas Champions League ha ganado, cuántos goles ha marcado, es un árbol que tiene mucho fruto. La gente tira piedras porque quiere fruto, quiere lo mejor de Vinicius».

El técnico también destacó el compromiso defensivo de Mbappe contra el Inter. Elogió al francés por defender «como un animal» en la banda izquierda junto a Marc Cucurella en el minuto 90, mientras jugaban con diez hombres.

«Uso el mismo proverbio que utilicé con Vinícius», añadió Mourinho. «Hay cosas que veo y valoro muchísimo. Vi a un equipo jugando en el minuto 90, con diez hombres durante los dos últimos minutos, y vi a Mbappe jugando como extremo izquierdo, defendiendo con un hombre menos, cubriendo a Cucurella, que ya no podía más.

«Kylian también estaba agotado, y aun así se pasó esos dos minutos defendiendo la banda izquierda como un animal, espoleado por un entrenador muy exigente que no dejaba de gritarle y motivarle».