«La gente tiene que tomar decisiones»: John Terry revela su «frustración» después de que el Chelsea decidiera no nombrarlo entrenador interino ni incorporarlo al cuerpo técnico del primer equipo
La reacción de Terry al despido de Maresca
Terry es un usuario activo de las redes sociales y comentó la salida de Maresca en un vídeo de TikTok poco después de que se confirmara el despido el día de Año Nuevo.
Dijo: «Enzo Maresca acaba de ser despedido por el Chelsea y, sinceramente, estoy completamente sorprendido, no me lo esperaba. Sé que últimamente las cosas no han ido como él hubiera querido. Se puede ver y oír que ha habido tensión.
He recibido muchas llamadas esta mañana tras la noticia y todo el mundo espera que yo sepa lo que está pasando. No tengo ni idea de lo que está pasando, no estoy involucrado en el primer equipo, así que no lo sé.
Es solo mi opinión desde la distancia, pero está claro que ha habido tensión entre el entrenador y el propietario y han tomado esta decisión».
Los dos partidos de McFarlane como entrenador interino
McFarlane dirigió al Chelsea en sus partidos de la Premier League fuera de casa contra el Manchester City y el Fulham. Tras conseguir un meritorio empate a 1-1 en el Etihad Stadium gracias a un gol en el último minuto de Enzo Fernández, los Blues perdieron por 2-1 en Craven Cottage tras la expulsión de Marc Cucurella a mitad de la primera parte. Rosenior decidió entonces ascender a McFarlane al cuerpo técnico del primer equipo, dejando atrás sus responsabilidades en la cantera.
Terry, desconcertado por el desaire del Chelsea
En el canal de YouTube «Golf Life» de Jimmy Bullard, Terry admitió que habría aceptado encantado el puesto de entrenador interino si el club se lo hubiera pedido, aunque también se mostró desconcertado por no haber formado parte del equipo técnico de McFarlane en los dos partidos que este dirigió.
«No estaba molesto, sino más bien frustrado, porque yo formaba parte del grupo sub-21 que se fue», dijo Terry.
«Así que, aunque no dirigiera al equipo, Calum lo hizo y lo hizo muy bien. Consiguió un buen resultado en el partido.
Siento que debería haber formado parte de ellos. Ahora, escucha. La gente tiene que tomar decisiones. Me encanta cuando la gente toma decisiones y dice sí o no. Y está claro que los propietarios o quienquiera que haya tomado esas decisiones, los directores deportivos han dicho «no» a incluirme por cualquier motivo, pero no sé por qué».
El sueño de Terry de dirigir su antiguo club
Terry tiene experiencia como entrenador asistente de Dean Smith, con quien trabajó en el Aston Villa de 2018 a 2021 y luego en el Leicester City en 2023. Recientemente se le relacionó con el puesto de entrenador del Oxford United y, aunque siempre ha insistido en que nunca fue candidato para ese puesto, admitió que necesita más experiencia como entrenador principal si quiere cumplir su sueño de entrenar al Chelsea.
«Recientemente se me relacionó con el puesto en el Oxford, lo cual... no tiene nada de cierto», continuó Terry.
«No había hablado con ellos. No me había postulado. Y no lo voy a hacer. Como sabes, estoy en la academia. Trabajo con los sub-18 y los sub-21. Me encanta mi trabajo allí. Es a tiempo parcial.
Siempre he dicho que si alguna vez me lo propusieran en el Chelsea, me encantaría aceptar, pero, siendo realista, ¿podría conseguirlo sin hacer otras cosas? Probablemente no».
«Capitán, líder, leyenda»: Terry sigue siendo querido en Stamford Bridge.
Terry sigue siendo un icono del Chelsea tras haber disputado 717 partidos con el club, la mayoría de ellos como capitán, entre 1998 y 2017. Ganó 15 trofeos importantes con los Blues, incluidos cinco títulos de la Premier League y su primera Liga de Campeones.
