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«La gente lo comparará con Pep después de 10 partidos»: Enzo Maresca se prepara para el «imposible» desafío del Manchester City
A la sombra de una leyenda
Relevar a Guardiola en el City es una tarea que muchos considerarían la más difícil del fútbol mundial, pero Maresca está preparado para asumir el escrutinio. Después de que Guardiola pusiera fin a su etapa repleta de títulos con 17 grandes trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League, las expectativas en la parte azul de Mánchester siguen por las nubes. Maresca, en declaraciones a los medios durante la gira de pretemporada del club en Seúl, reconoció que su rendimiento se medirá con el listón que dejó el catalán desde el primer pitido de la nueva campaña.
Al abordar las inevitables comparaciones, Maresca se mostró sincero sobre la presión a la que se enfrenta. "Después de 10 partidos, si tenemos 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos. La gente lo comparará con Pep después de 10 partidos, eso no me mete presión", explicó. "Lo he dicho muchas veces cuando estaba en el Leicester o en el Chelsea, es el mejor entrenador del mundo en los últimos 15 o 20 años".
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Buscando sabiduría de la leyenda
La preparación para una transición tan monumental implica la sabiduría tradicional del fútbol. Para asegurarse de que estuviera preparado para el reto, Maresca se reunió con Guardiola en Barcelona poco antes de su nombramiento oficial para hablar sobre el funcionamiento interno de la plantilla.
"Pasamos algunas horas juntos", dijo Maresca. "Habíamos planeado antes de que terminara la temporada aquí pasar algo de tiempo juntos durante las vacaciones de verano. A veces me gusta llegar sin ideas preconcebidas para ver las cosas por mí mismo, pero él estuvo aquí durante tanto tiempo que tiene sus opiniones. Pero también tienes que llegar y ver las cosas por ti mismo, ver el panorama completo".
Adaptarse a una Premier League cambiante
Maresca ha percibido cambios significativos en la élite del fútbol inglés desde su anterior etapa como asistente, en particular la creciente importancia de las acciones a balón parado y de los sistemas defensivos al hombre. Pese a estas tendencias tácticas, el exentrenador del Leicester sostiene que la Premier League sigue siendo la cúspide de este deporte por la enorme concentración de talento y de nivel en los banquillos a lo largo de toda la competición.
"Es por la calidad de los jugadores, la calidad de los entrenadores, la organización de la Premier League. Es completamente diferente en comparación con otros países", señaló Maresca. "¿Qué liga puede competir con la Premier League? ¿España? Barcelona, Real Madrid, sí, pero luego el resto no es lo mismo. Aquí tienes seis equipos que están más o menos ahí".
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Formando un grupo de liderazgo
Uno de los asuntos más urgentes para el nuevo entrenador es la elección de un nuevo capitán del club tras la salida de Bernardo Silva. El actual grupo de liderazgo incluye a Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland, pero el técnico quiere asegurarse de que se mantenga una presencia de jugadores formados en casa.
«En Leicester y Chelsea tenía una regla: cuando marcábamos, el capitán tenía que venir al banquillo, no para celebrar, sino para recibir instrucciones. Pero si marca él, entonces puede celebrarlo», dijo Maresca. «Si Erling es el capitán, tenemos un problema, ¿os lo imagináis? Si visteis el partido contra el K-League XI el miércoles, cuando marcamos el primer gol, Ruben se acercó al banquillo. Creo que, aunque sean dos o tres minutos, siempre hay algo que ajustar. Ahora mismo tenemos tres o cuatro [en el grupo de liderazgo] y nos falta uno».
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