Relevar a Guardiola en el City es una tarea que muchos considerarían la más difícil del fútbol mundial, pero Maresca está preparado para asumir el escrutinio. Después de que Guardiola pusiera fin a su etapa repleta de títulos con 17 grandes trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League, las expectativas en la parte azul de Mánchester siguen por las nubes. Maresca, en declaraciones a los medios durante la gira de pretemporada del club en Seúl, reconoció que su rendimiento se medirá con el listón que dejó el catalán desde el primer pitido de la nueva campaña.

Al abordar las inevitables comparaciones, Maresca se mostró sincero sobre la presión a la que se enfrenta. "Después de 10 partidos, si tenemos 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos. La gente lo comparará con Pep después de 10 partidos, eso no me mete presión", explicó. "Lo he dicho muchas veces cuando estaba en el Leicester o en el Chelsea, es el mejor entrenador del mundo en los últimos 15 o 20 años".