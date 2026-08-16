Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era, en esencia, el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde el punto de vista financiero, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente gratis, sino que además se adelantó a su eterno rival, el Barcelona, en la carrera por su fichaje. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, un traslado al Camp Nou parecía hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y el acuerdo quedó prácticamente cerrado en 36 horas. Sus mejores días ya han quedado indiscutiblemente atrás, pero Silva demostró durante la pelea por el título de la pasada Premier League que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes, y su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real frustró el fichaje del internacional portugués por parte del Barça. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de La Liga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo manera de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desplazado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, afrontará con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, y brillar en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle