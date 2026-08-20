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¿La futura estrella del Liverpool? Una leyenda de los Reds es «muy fan» de Adam Wharton mientras se destacan las grandes cualidades del centrocampista del Crystal Palace en medio de los crecientes rumores de traspaso
El Manchester City necesita un sustituto para Rodri, campeón del mundo
Se dice que el Manchester City tiene al talentoso jugador de 22 años en su radar de fichajes, después de haber gastado ya 116 millones de libras (158 millones de dólares) en Elliot Anderson en la última ventana de fichajes. Otro acuerdo millonario podría estar sobre la mesa tras ver cómo el ganador del Balón de Oro y del Mundial Rodri dejaba el Etihad Stadium para fichar por el Barcelona.
Wharton podría estar en la línea de unirse a un compañero de Inglaterra en el noroeste, después de ver cómo su cotización se disparaba a lo largo de dos temporadas y media en Selhurst Park, en las que ha saboreado los triunfos en la FA Cup, la Community Shield y la Conference League.
Aunque el City está en la puja, los vínculos con el Liverpool nunca están lejos. El Liverpool ha estado siguiendo los progresos de Wharton y probablemente se sumaría a la carrera por una firma muy codiciada si se abriera una guerra de ofertas.
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¿Sería Wharton un fichaje inteligente para el Liverpool?
Houghton, que en su día manejó la sala de máquinas en Anfield y Selhurst Park, entiende por qué un centrocampista todoterreno como él sería recibido en Merseyside con los brazos abiertos. Preguntado por un posible movimiento en el futuro, un hombre que ganó dos títulos de la First Division con el Liverpool, y que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de Football Betting, que lo tiene todo cubierto de cara a 2026-27, dijo: «Escucho a gente con la que he jugado y que tiene buen ojo para los centrocampistas. Conozco a Jan Molby, es muy fan de Adam. Ha hablado muy bien de él en numerosas ocasiones y yo confío en el criterio de Jan. Conoce el juego, conoce la posición. Cree que ahí hay un jugador de verdad que puede hacerlo bien.
»De hecho, hablé con Adam cuando ellos [Palace] ganaron al Liverpool la temporada pasada. Estuve en el partido y, después del encuentro, estaba hablando con Mark Bright y Adam salió. Es un chico con los pies en la tierra, un chaval realmente encantador. Fue un placer hablar con él y simplemente escucharle, y lo único que quiere es ser lo mejor que pueda llegar a ser.
»Tiene una actitud fantástica. Si alguien me preguntara qué pienso de Adam Wharton, diría que tiene una gran actitud. Quiere triunfar. Tiene todos los ingredientes para ser un jugador top.
»Ahora mismo, la única preocupación con el Palace es que no pueden seguir vendiendo jugadores. [Marc] Guehi se fue y ahora [Maxence] Lacroix también se ha ido, y están moviendo jugadores de un lado a otro. Para tener un mínimo de éxito, no puedes seguir haciendo eso. Miras lo que han ganado, los tres trofeos en los que han estado involucrados. Una cosa que no quieres hacer es seguir cambiando jugadores.
»Si un club como el Liverpool llama a tu puerta, te vas a sentir tentado, ¿no? Así de simple si eres Adam Wharton. Todo depende de si encaja con lo que quiere el entrenador, y eso es lo que lo decidirá. Ahora mismo, sigo pensando que el Liverpool necesita algunos refuerzos más antes de arrancar de verdad».
Rumores de fichajes: ¿Cuánto costará Wharton, estrella del Crystal Palace?
El Palace fichó a Wharton procedente del Blackburn por solo 18 millones de libras (25 millones de dólares), y se espera que ingrese al menos cuatro veces esa cantidad si se autoriza una venta. Podría ocurrir que el paquete total del traspaso exigido por un activo tan cotizado se acerque y entre en las nueve cifras.
El exdelantero de los Eagles Clinton Morrison ya explicó anteriormente a GOAL qué haría falta para sacar a Wharton del sur de Londres: «Sí, 60 millones de libras, 70 millones de libras; si alguien quiere pagar 80 millones de libras, creo que aceptarían encantados. Pero sí, sin duda al menos entre 60 y 70 millones de libras.
»Si te fijas en lo joven que es, el talento que tiene y los clubes que van a llamar a su puerta, entonces el Palace hace bien en decir entre 60 y 70 millones de libras. Es un buen dinero por otro jugador que han desarrollado. Es un jugador top.
»Pero sí, tiene todos los atributos y llegará un momento en el que necesitará irse a uno de los cuatro o cinco mejores equipos, o quizá ir a jugar a Europa, porque necesitas seguir mejorando como jugador».
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El incansable Wharton quiere ser un fijo con Inglaterra
Wharton ha disputado 96 partidos con el Palace, incluidos 70 en la Premier League, y marcó su primer gol con el club en un empate 2-2 con el Brentford al final de la temporada 2025-26. Esos méritos no fueron suficientes para ganarse un puesto en la selección de Inglaterra para el Mundial.
Un traspaso de alto perfil podría ayudarle a escalar en ese orden de preferencia, ya que Thomas Tuchel sigue de cerca su evolución, y es posible que pronto lleguen ofertas tentadoras desde Manchester y Liverpool.
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