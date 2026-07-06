La frustración y la impaciencia crecen: ¿perderá el VfB Stuttgart a una estrella del Mundial?

Según estas informaciones, El Khannouss se plantea marcharse en el próximo mercado de fichajes y dejar el VfB Stuttgart, principalmente por su cada vez menor tiempo de juego en el equipo suabo.

Al inicio de la pasada campaña era titular con el técnico Sebastian Hoeneß, pero sus minutos fueron disminuyendo.

Tras la Copa de África, que Marruecos perdió ante Senegal —aunque luego le fue otorgada en los despachos—, Hoeneß solo lo alineó como suplente de última hora: el jugador de 22 años se convirtió en un referente a tiempo parcial.

La final de la Copa DFB perdida 0-3 ante el Bayern en mayo marcó un punto de inflexión: entró en el 78’, ya con 2-0 en contra, y no pudo cambiar el partido.