Tras renacer en Udinese y brillar con 6 goles y 8 asistencias, Nicolò Zaniolo, que costó 7,5 millones al club friulano, podría ser uno de los grandes nombres del mercado de 2026. Sus 6 goles y 8 asistencias con el Udinese, sumados a una mayor regularidad, convencieron al club friulano de pagar 7,5 millones al Galatasaraypara ficharlo. Además, se activó la renovación hasta 2029, aunque no garantiza su permanencia.
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La frialdad ante el Udinese y el partido decisivo: por qué Zaniolo puede ser una solución para el Milan de Amorim, con el Como y la Juventus también en el horizonte
LA ALARMA DEL AGENTE
Las recientes declaraciones de su agente, Claudio Vigorelli, han alertado al Udinese, que ahora teme perder a uno de sus jugadores clave del pasado curso, relacionado en los últimos días con varios clubes de la Serie A más ambiciosos. «La dinámica que llevó a Nicolò a Udine el verano pasado se caracterizó por una carrera contrarreloj, en los últimos minutos del mercado de fichajes, y, en consecuencia, las condiciones contractuales del fichaje de Nicolò, en caso de compra definitiva, no reflejaban su valor real. En los últimos días hemos mantenido intensas conversaciones con el Udinese para llegar a un acuerdo sobre las cifras. Hoy Nicolò está amargado y decepcionado por cómo se gestionó su compra, pero esperamos reunirnos con el club para aclarar posturas y alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, declaró Vigorelli.
TRES EQUIPOS A LA ESPERA
El agente sabe que Nicolò Zaniolo, con un salario de 1,1 millones de euros al año, resulta atractivo para muchos clubes. Según Il Messaggero Veneto, ya hay tres clubes que han pedido información preliminar, a la espera de la reunión de la próxima semana con la directiva friulana para evaluar la situación. El Como, si Nico Paz se marcha; la Juventus, que busca talento ofensivo; y el Milan, que con Rubén Amorim podría pasar al 3-4-2-1 y necesita un jugador de sus características, son las opciones.
ENTRE EL MILÁN Y LA SELECCIÓN NACIONAL
En los últimos días, la breve visita de Claudio Vigorelli a Casa Milan no pasó desapercibida para los rossoneri. Aunque oficialmente se reunió con los directivos Jovan Kirovski y Massimo Calvelli para tratar otros temas,es probable que también hablaran del futuro del delantero, quien ya jugó en la Roma. Zaniolo ha encontrado en Udine la manera de volver a ser protagonista y, de cara a la selección nacional —con el probable regreso de Roberto Mancini como seleccionador, quien le dio la oportunidad de debutar muy joven—, necesita visibilidad la próxima temporada para formar parte del nuevo ciclo de la Azzurri.