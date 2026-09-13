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«La forma en que nos tratáis es una vergüenza»: los aficionados del Manchester United protagonizan una feroz protesta en Old Trafford contra los propietarios antes del derbi
Estallan protestas a las puertas de Old Trafford antes del derbi
La tensión se desbordó antes del esperadísimo partido del domingo entre el Manchester United y el Manchester City, cuando alrededor de 500 aficionados se congregaron en las inmediaciones de Old Trafford para protestar. El descontento por las sanciones sobre los abonos de temporada y los planes propuestos para un nuevo estadio alimentó las escenas de indignación.
Los aficionados dirigieron su frustración directamente contra la jerarquía del club, coreando: "Nos tratan como una mierda, Ratcliffe y los Glazer, nos tratan como una mierda", y "Podéis meteros vuestro nuevo estadio por el culo". Unas imágenes compartidas por el periodista Steven Railston mostraron la concentración inicial fuera del pub The Bishop Blaize antes de que se desplazara gradualmente hacia Sir Matt Busby Way.
Pancartas contra Ratcliffe y la subida del precio de las entradas
La protesta hizo que los aficionados desplegaran varias pancartas contra la propiedad, enviando un mensaje claro de que el periodo de gracia para el jefe de INEOS se ha terminado. Los seguidores portaron carteles en los que se leía «JIM NO ES EL INDICADO» y «JIM NO PUEDE ARREGLAR ESTO» mientras marchaban.
Otra pancarta destacada apuntó al aumento de los costes y decía: «Nos lo quitáis todo a los aficionados y nos prohibís la entrada por nada. Precios prémium por pura codicia». El grupo de protesta The 1958 declaró que «se ha cruzado una línea» en relación con las recientes decisiones del club. Los aficionados también corearon: «Igual que los Glazer, Sir Jim Ratcliffe es un c***», lo que pone de relieve la profunda fractura entre la afición y los despachos.
Los grupos de aficionados dentro del estadio boicotean las exhibiciones
El malestar no se limitó a las calles de fuera del estadio, ya que los grupos de aficionados modificaron sus planes para el día de partido para reflejar la ira persistente. Dentro de Old Trafford, no hubo el tradicional tifo del Stretford End para el derbi. En su lugar, el grupo de aficionados TRA optó por colgar una única pancarta, contundente, directamente sobre el túnel de los jugadores, en la que se leía: «LA FORMA EN QUE NOS TRATÁIS ES UNA VERGÜENZA».
El ambiente quedó aún más resumido por otra llamativa pancarta presente en la marcha, en la que se leía: «Roto por un caballo. Destruido por serpientes + ratas». El mensaje era claro, con la cabecera de la marcha exhibiendo con orgullo una pancarta en la que se leía: «Queremos recuperar nuestro club».
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¿Qué le espera ahora a Michael Carrick y al United?
Michael Carrick debe intentar ahora guiar a su plantilla, 13.ª clasificada y con solo cuatro puntos tras una victoria, un empate y una derrota, a través de este ambiente tóxico. Busca una victoria vital ante Enzo Maresca y el Manchester City, que actualmente es tercero con un pleno de nueve puntos en tres victorias. Tras este tenso derbi, el United afronta una exigente serie de partidos en la que la jerarquía debe abordar esta reacción en contra.
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