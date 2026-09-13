La tensión se desbordó antes del esperadísimo partido del domingo entre el Manchester United y el Manchester City, cuando alrededor de 500 aficionados se congregaron en las inmediaciones de Old Trafford para protestar. El descontento por las sanciones sobre los abonos de temporada y los planes propuestos para un nuevo estadio alimentó las escenas de indignación.

Los aficionados dirigieron su frustración directamente contra la jerarquía del club, coreando: "Nos tratan como una mierda, Ratcliffe y los Glazer, nos tratan como una mierda", y "Podéis meteros vuestro nuevo estadio por el culo". Unas imágenes compartidas por el periodista Steven Railston mostraron la concentración inicial fuera del pub The Bishop Blaize antes de que se desplazara gradualmente hacia Sir Matt Busby Way.



