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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

La Fiorentina vuelve a ganar: ¡4-2 ante el Sassuolo! Para Aquilani es la cuarta derrota consecutiva

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Sassuolo vs Fiorentina

La Fiorentina vuelve a ganar y alcanza precisamente al Sassuolo en la clasificación.

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En un partido lleno de altibajos, aceleraciones y cambios de frente, la Fiorentina se impone 4-2 a domicilio al Sassuolo en el Mapei Stadium de Reggio Emilia y toma impulso en la clasificación, poniendo fin a una mala racha que había arrastrado al equipo de Paolo Vanoli hasta la zona de descenso. Quien atraviesa ahora una mala racha es Alberto Aquilani, que encadena su cuarta derrota consecutiva y se queda a solo tres puntos de la zona de descenso, igual que la Fiorentina.

El Sassuolo abrió el marcador en un partido plagado de errores individuales en ambos lados del campo, con el primer gol de Armand Laurienté. Al final de la primera parte llegó el empate, con el que Mateo Pellegrino también se estrenó como goleador. Tras el descanso, Njie marcó su segundo gol consecutivo antes de lesionarse, después de haber dado la asistencia del 1-1. Pero la ventaja de la Fiorentina duró poco: Laurienté firmó su doblete para restablecer la igualdad. Y cuando el partido parecía encaminado hacia un empate útil para ambos, los cambios de Vanoli dieron un vuelco al encuentro: la entrada de Goncalves propició tanto el 3-2 de Mastantuono como el 4-2 de Valdepenas, que sentenció el choque.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-4

GOLEADORES: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

  • GOLES Y MEJORES JUGADAS

    93' GOL: Con el Sassuolo volcado al ataque, llega el 4-2 de la Fiorentina. Goncalves arranca en profundidad y envía un pase a Ndour, que centra al área para que Valdepenas marque con un remate a bocajarro.

    79' GOL: Goncalves recibe de Joao Mario y asiste a Mastantuono, que marca de primeras y vuelve a ver puerta.

    67' GOL: Otro balón en profundidad para Laurienté, que resbala al entrar en contacto con Jimenez, pero aun así logra superar al lateral de la Fiorentina. Tras un control orientado, saca un potente disparo con la derecha al palo largo para poner el 2-2. El VAR revisa durante largo rato un posible toque con la mano, pero finalmente el gol sube al marcador.

    62' OCASIÓN: Mastantuono arranca en profundidad tras otra grave pérdida de balón del Sassuolo y prueba un zurdazo cruzado que Idzes alcanza a obstaculizar. El disparo, potente y ligeramente desviado, parece dirigirse a la escuadra, pero Turati se estira y lo manda a córner.

    50' GOL: Segundo gol consecutivo de Njie, que recorta hacia dentro desde la izquierda, apunta y bate a Turati con un disparo con efecto de la derecha al palo largo.

    45+2' GOL: Tras 20 minutos de calma, el partido se anima en la última acción ofensiva de la primera parte. Después de varios rechaces en el área, Njie consigue recuperar y controlar un balón difícil por la izquierda y lo envía al centro, donde Pellegrino se apoya en el cuerpo para zafarse de Candé y, tras armar el remate en un instante, bate a Turati por la esquina inferior.

    25' GOL: Grave pérdida de balón de Viery. Esposito lo recupera y enseguida envía un pase en profundidad a Laurienté, que arranca al límite del fuera de juego para quedarse cara a cara con De Gea. El portero no reacciona con demasiada rapidez en la salida y Laurienté le bate con un disparo raso de la derecha entre las piernas para adelantar al Sassuolo.

    5' OCASIÓN: Jimenez envía un pase en profundidad para la llegada de Mastantuono que, cara a cara con Turati, cruza demasiado el disparo y no encuentra portería por poco.

    0' El partido comienza en el Mapei Stadium de Reggio Emilia a las 18:30.

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • Sassuolo-Fiorentina: ficha del partido

    Sassuolo-Fiorentina 2-4

    Goleadores: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (77' Cinquegrano), Idzes, Cande, Doig (77' Obrador); Sulemana (46' Bakola), Matic, Adzic (59' Bowie); Berardi, Esposito (89' Kulla), Laurienté.

    Entrenador: Aquilani.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragușin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (63' Oulai), Brescianini (77' Goncalves); Mastantuono (89' Valdepenas), Njie (63' Gnonto); Pellegrino (77' Beto).

    Entrenador: Vanoli.

    Árbitro: Marcenaro

    Amonestados: Sulemana, Dragusin, Njie, Kulla

    Expulsados: -

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