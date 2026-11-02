La Fiorentina vuelve a ganar: ¡4-2 ante el Sassuolo! Para Aquilani es la cuarta derrota consecutiva

En un partido lleno de altibajos, aceleraciones y cambios de frente, la Fiorentina se impone 4-2 a domicilio al Sassuolo en el Mapei Stadium de Reggio Emilia y toma impulso en la clasificación, poniendo fin a una mala racha que había arrastrado al equipo de Paolo Vanoli hasta la zona de descenso. Quien atraviesa ahora una mala racha es Alberto Aquilani, que encadena su cuarta derrota consecutiva y se queda a solo tres puntos de la zona de descenso, igual que la Fiorentina.
El Sassuolo abrió el marcador en un partido plagado de errores individuales en ambos lados del campo, con el primer gol de Armand Laurienté. Al final de la primera parte llegó el empate, con el que Mateo Pellegrino también se estrenó como goleador. Tras el descanso, Njie marcó su segundo gol consecutivo antes de lesionarse, después de haber dado la asistencia del 1-1. Pero la ventaja de la Fiorentina duró poco: Laurienté firmó su doblete para restablecer la igualdad. Y cuando el partido parecía encaminado hacia un empate útil para ambos, los cambios de Vanoli dieron un vuelco al encuentro: la entrada de Goncalves propició tanto el 3-2 de Mastantuono como el 4-2 de Valdepenas, que sentenció el choque.
SASSUOLO-FIORENTINA 2-4
GOLEADORES: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)