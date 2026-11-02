La Fiorentina vuelve a ganar: ¡4-2 ante el Sassuolo! Para Aquilani es la cuarta derrota consecutiva

93' GOL: Con el Sassuolo volcado al ataque, llega el 4-2 de la Fiorentina. Goncalves arranca en profundidad y envía un pase a Ndour, que centra al área para que Valdepenas marque con un remate a bocajarro.

79' GOL: Goncalves recibe de Joao Mario y asiste a Mastantuono, que marca de primeras y vuelve a ver puerta.

67' GOL: Otro balón en profundidad para Laurienté, que resbala al entrar en contacto con Jimenez, pero aun así logra superar al lateral de la Fiorentina. Tras un control orientado, saca un potente disparo con la derecha al palo largo para poner el 2-2. El VAR revisa durante largo rato un posible toque con la mano, pero finalmente el gol sube al marcador.

62' OCASIÓN: Mastantuono arranca en profundidad tras otra grave pérdida de balón del Sassuolo y prueba un zurdazo cruzado que Idzes alcanza a obstaculizar. El disparo, potente y ligeramente desviado, parece dirigirse a la escuadra, pero Turati se estira y lo manda a córner.

50' GOL: Segundo gol consecutivo de Njie, que recorta hacia dentro desde la izquierda, apunta y bate a Turati con un disparo con efecto de la derecha al palo largo.

45+2' GOL: Tras 20 minutos de calma, el partido se anima en la última acción ofensiva de la primera parte. Después de varios rechaces en el área, Njie consigue recuperar y controlar un balón difícil por la izquierda y lo envía al centro, donde Pellegrino se apoya en el cuerpo para zafarse de Candé y, tras armar el remate en un instante, bate a Turati por la esquina inferior.

25' GOL: Grave pérdida de balón de Viery. Esposito lo recupera y enseguida envía un pase en profundidad a Laurienté, que arranca al límite del fuera de juego para quedarse cara a cara con De Gea. El portero no reacciona con demasiada rapidez en la salida y Laurienté le bate con un disparo raso de la derecha entre las piernas para adelantar al Sassuolo.

5' OCASIÓN: Jimenez envía un pase en profundidad para la llegada de Mastantuono que, cara a cara con Turati, cruza demasiado el disparo y no encuentra portería por poco.

0' El partido comienza en el Mapei Stadium de Reggio Emilia a las 18:30.

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