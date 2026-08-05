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La Fiorentina llega a un acuerdo para fichar cedido a un joven del Real Madrid
La Fiorentina cierra la cesión de la perla del Real Madrid
La Fiorentina ha alcanzado por fin un acuerdo con el Real Madrid para fichar a Mastantuono en calidad de cedido por una temporada, según Corriere dello Sport. El avance pone fin a un culebrón veraniego que amenazaba con convertirse en una larga novela del mercado de fichajes. Después de varias semanas de negociaciones de ida y vuelta entre las respectivas cúpulas de los clubes y los representantes del jugador, se ha encontrado una solución definitiva de compromiso.
El talentoso adolescente pondrá ahora rumbo a la Serie A para vestir la famosa camiseta viola la próxima temporada. Asegurar la firma del argentino supone un importante impulso para el conjunto italiano, que busca reforzar sus opciones ofensivas de cara a la nueva campaña.
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Cesión simple con acuerdo para compartir el salario
La estructura final del traspaso será una cesión simple, sin opción de compra. Esto garantiza que Mastantuono regresará directamente a la capital española al final de la presente temporada, sin que se incluya ninguna opción de compra definitiva en la operación.
De forma crucial, se ha alcanzado un compromiso económico en relación con el salario del joven durante el tiempo que dure su estancia. El Real Madrid ha aceptado cubrir una parte significativa de su ficha, y la Fiorentina también aportará una parte para ayudar a cerrar el cambio temporal. Este enfoque colaborativo respecto al salario del jugador fue fundamental para cerrar la operación tras semanas de conversaciones complejas.
Está prevista una llegada exprés para la estrella argentina
La estrella nacida en 2007, natural de Azul, en Argentina, ha dado su aprobación total al traspaso. La directiva de la Fiorentina trabajó con diligencia para convencer al joven mediapunta de que un traslado a Florencia sería el paso perfecto para su prometedora carrera.
El club italiano se ha movido con rapidez para organizar los últimos detalles logísticos. Está intentando activamente llevar a la joven promesa sudamericana a Italia ya esta misma tarde para completar los trámites necesarios del traspaso. Su inminente llegada a Florencia le permitirá integrarse en su nuevo entorno lo antes posible.
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Reconocimiento médico y experiencia en la Serie A a la espera
A su llegada a Italia, Mastantuono se someterá de inmediato a los habituales reconocimientos médicos. Una vez que supere esas pruebas, firmará su nuevo contrato de un año.
El traslado a Italia permitirá al talentoso centrocampista adquirir una experiencia de enorme valor en el primer equipo. Una vez que la temporada de la Serie A concluya oficialmente, el argentino hará las maletas y regresará a Madrid con la esperanza de aprovechar su experiencia en Italia para hacerse un hueco en su primer equipo, repleto de estrellas.
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