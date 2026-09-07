La etapa de Grosso en el Stadio Artemio Franchi llegó prematuramente a su fin después de que tres derrotas consecutivas en liga dejaran al club anclado en el último puesto de la tabla. La Viola sufrió una sonrojante derrota por 4-0 en la jornada inaugural ante la Roma, seguida de una desalentadora derrota en casa por 3-0 contra el Frosinone y una derrota por 2-1 ante el Torino. Encajar nueve goles en sus tres primeros partidos de liga hizo que una victoria por 4-1 sobre el Benevento en la Coppa Italia no fuera ni de lejos suficiente para salvar el puesto del entrenador.