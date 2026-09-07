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ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

La Fiorentina destituye a Fabio Grosso tras una desastrosa racha de tres derrotas seguidas en la Serie A pese a haber gastado 150 millones de euros este verano

F. Grosso
Fiorentina
Serie A
P. Vanoli

La Fiorentina se ha separado de su entrenador Fabio Grosso tras un calamitoso inicio de la nueva campaña de la Serie A, confirmó el club el domingo. Pese a supervisar una importante reestructuración de verano por valor de 150 millones de euros, el campeón del mundo de 2006 fue destituido después de sufrir tres derrotas consecutivas en la liga que dejaron a la Fiorentina anclada en el último puesto.

  • La nefasta racha sella su destino

    La etapa de Grosso en el Stadio Artemio Franchi llegó prematuramente a su fin después de que tres derrotas consecutivas en liga dejaran al club anclado en el último puesto de la tabla. La Viola sufrió una sonrojante derrota por 4-0 en la jornada inaugural ante la Roma, seguida de una desalentadora derrota en casa por 3-0 contra el Frosinone y una derrota por 2-1 ante el Torino. Encajar nueve goles en sus tres primeros partidos de liga hizo que una victoria por 4-1 sobre el Benevento en la Coppa Italia no fuera ni de lejos suficiente para salvar el puesto del entrenador.

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    La cúpula del club da marcha atrás

    La paciencia de la directiva se agotó, lo que provocó una rápida y contundente reacción para evitar que su ambicioso proyecto deportivo siguiera desmoronándose. En un comunicado oficial publicado en su página web, el club confirmó: "La ACF Fiorentina anuncia que Fabio Grosso ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo, con efecto inmediato desde hoy".

  • Una gran inversión no da ningún fruto

    La decisión de romper la relación llega después de un agresivo mercado de fichajes en el que el club comprometió 150 millones de euros para remodelar por completo el primer equipo. A pesar de los fichajes de Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini y Victor Valdepenas, además de las notables incorporaciones como cedidos de Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez y Pedro Goncalves, el rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. El experto en fichajes Matteo Moretto informa de que el exentrenador Paolo Vanoli lidera ahora la carrera para regresar al Franchi.

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    Al sucesor le esperan pruebas agotadoras

    La jerarquía del club se enfrenta a una carrera contrarreloj para nombrar a un sustituto antes de un vital desplazamiento liguero a Venecia el viernes 11 de septiembre. Después, la Fiorentina recibe al Pisa en los dieciseisavos de final de la Coppa Italia cuatro días más tarde, antes de dar la bienvenida al Nápoles, aspirante al título, en el Artemio Franchi el domingo 20 de septiembre. Sumar sus primeros puntos en la liga y restaurar la moral de una plantilla confeccionada en gran medida será prioritario antes de que comience la ventana internacional de otoño.

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