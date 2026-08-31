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La Fiorentina cierra el traspaso de Beto por 18 millones de euros procedente del Everton tras el rechazo de Joshua Zirkzee
La Fiorentina cambia de objetivo y va a por Beto tras las complicaciones por Zirkzee
La Fiorentina ha negociado con éxito un traspaso permanente por Beto, en una operación valorada, según se informa, en 18 millones de euros. Según Sky Sport Italia, se espera que el delantero portugués, que anteriormente dejó buenas sensaciones en la Serie A durante su etapa en el Udinese, llegue a Florencia el lunes para someterse al reconocimiento médico y cerrar sus condiciones personales. Este movimiento supone un cambio significativo en la estrategia de la cúpula del club, liderada por el director técnico Fabio Paratici, después de un avance de última hora en las negociaciones con el club de la Premier League.
La operación por el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee estuvo marcada por altos niveles de estrés en el complejo de entrenamiento de Viola Park. Aunque la Fiorentina estaba dispuesta a comprometer recursos importantes para devolver al neerlandés a Italia, el jugador rechazó el movimiento, según se informa, a pesar de que el club italiano propuso un importante paquete de cesión. Las informaciones apuntan a que Zirkzee está esperando un posible movimiento a la Juventus, que ha mostrado interés en el delantero en caso de que logre dar salida a Jonathan David antes del cierre del mercado.
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Se cierra la salida de Moise Kean al Como
La llegada de Beto proporciona la cobertura necesaria para que la Fiorentina dé luz verde a la salida de Moise Kean. El internacional italiano está a punto de fichar por el Como en una operación que podría alcanzar los 40 millones de euros en total. El acuerdo estructurado incluye una cantidad fija de 35 millones de euros más otros 5 millones en bonus vinculados al rendimiento. El movimiento de Kean al Lariani ha estado supeditado a que la Fiorentina asegurara un recambio, y con la operación de Beto ya en la recta final, el exdelantero de la Juventus y del Paris Saint-Germain ha recibido luz verde para viajar y pasar su propio reconocimiento médico.
Encaje táctico y el regreso de Beto a Italia
Beto regresa a una liga en la que ya ha demostrado su olfato goleador. Durante su etapa en el Udinese entre 2021 y 2023, el potente delantero se consolidó como uno de los atacantes más peligrosos de la competición, lo que le valió un traspaso millonario al Everton. Sin embargo, su etapa en Goodison Park ha sido frustrante, ya que al delantero le ha costado hacerse con un puesto fijo en el once inicial.
Para la Fiorentina, Beto ofrece un perfil diferente al del más técnico Zirkzee. Mientras que el jugador del Manchester United es conocido por su capacidad para asociarse y retrasar su posición para involucrar a otros, Beto aporta una referencia más tradicional en ataque que destaca en las transiciones y en los duelos aéreos. Este cambio de perfil podría requerir algunos ajustes tácticos por parte de Fabio Grosso, pero el club cree que el internacional portugués es el hombre adecuado para liderar la línea ofensiva.
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Últimas horas de un cierre de mercado frenético
A medida que se acerca el cierre del mercado, la Fiorentina sigue siendo uno de los clubes más activos de la Serie A. Más allá de la posición de delantero, el club también trabaja en refuerzos defensivos y en la posibilidad de añadir más creatividad al centro del campo. La búsqueda de Wilfried Gnonto sigue siendo una prioridad, ya que el extremo del Leeds está considerado el socio ideal para Beto y el recién incorporado Alieu Njie. La saga en torno a Zirkzee aún podría tener un último capítulo en otro lugar, pero para la Fiorentina el foco está ahora puesto por completo en integrar a sus nuevos fichajes.
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