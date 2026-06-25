Niclas Fullkrug deja el Milan tras seis meses y un gol, y regresa al West Ham. El anuncio era esperado; falta el comunicado oficial. El «panzer» de Hannover no entra en los planes de los Hammers, recién descendidos a la Championship, así que volverá al mercado.
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La Fiorentina baraja fichar a Fullkrug: el delantero alemán, no comprado por el Milán, cuesta 3 millones
DOS SOLICITUDES EN LA SERIE A
Desde hace semanas, el Venezia negocia con Roof, la agencia de Fullkrug, para fichar al veterano delantero. La Fiorentina también lo sigue: según el Tirreno, lo considera si Roberto Piccoli se marcha. Su valor ronda los 3 millones de euros.