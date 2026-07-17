La final del Mundial... ¿Por qué Argentina parece tener más opciones de hacer historia?

En una final donde se miden las dos mejores selecciones, los detalles deciden entre la gloria y la decepción. Así llega la final del Mundial 2026: Argentina, campeona vigente, frente a una España muy convincente.

No es solo un partido del Mundial, sino un duelo entre dos escuelas futbolísticas. Argentina, liderada por Lionel Messi, busca un segundo título consecutivo con la experiencia de Lionel Scaloni.

Enfrente estará España, que muestra un estilo renovado: fútbol ofensivo, posesión constante, presión alta y una generación joven liderada por Lamine Yamal, con la mira en recuperar la gloria tras el título de 2010.

España ha mostrado mayor equilibrio en el torneo, pero Argentina tiene ventajas técnicas, mentales e históricas.

Equilibrio total, pero la experiencia y la capacidad de aprovechar ocasiones inclinan ligeramente la balanza hacia la Albiceleste.

Además, no necesita el balón para imponer su juego: se defiende con orden, transita rápido y cuenta con jugadores que aprovechan las ocasiones.