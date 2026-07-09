La FIGC celebra el vigésimo aniversario de Alemania 2006. Malagò: «Los éxitos del pasado son un estímulo para el futuro»

Con motivo del vigésimo aniversario del cuarto título mundial conquistado por la selección nacional el 9 de julio de 2006, la FIGC celebra el triunfo de Berlín con un especial titulado «Nosotros, los campeones de 2006», publicado en la plataforma digital Vivo Azzurro TV y en sus redes sociales. El especial rinde homenaje a la gesta de los Azzurri con las voces de su seleccionador, Marcello Lippi, y de jugadores como Gigi Buffon, Alessandro Del Piero y Francesco Totti. También aportan su testimonio Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso y Angelo Peruzzi, junto al emotivo recuerdo de Nicola Riva, hijo del inolvidable campeón y director técnico Gigi Riva.