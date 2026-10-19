¡La FIFA sanciona a Egipto! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan y Mostafa Zico, castigados tras el duelo contra Argentina en el Mundial

La FIFA ha asestado un duro golpe a la selección egipcia al imponer sanciones de varios partidos a miembros de su cuerpo técnico y a un jugador destacado tras un tenso encuentro de octavos de final del Mundial de 2026.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el seleccionador, Hossam Hassan, y el responsable del equipo, Ibrahim Hassan, han sido sancionados con tres partidos cada uno. La sanción fue aún más severa para el delantero Mostafa Zico, suspendido durante cinco partidos por su implicación en los incidentes posteriores al encuentro que empañaron la eliminación de Egipto del torneo.

Las sanciones se derivan del decisivo partido contra Argentina, en el que Egipto desperdició una ventaja de dos goles y acabó perdiendo por un doloroso 3-2. Tras el encuentro, las acusaciones de parcialidad arbitral cobraron protagonismo, y la delegación egipcia expresó su indignación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Estas novedades suponen un importante contratiempo para la selección de cara a su próximo ciclo competitivo, especialmente después de que la EFA decidiera recientemente aprobar la ampliación del contrato de Hossam Hassan hasta el Mundial de 2030.



