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La FIFA revoluciona el sistema de traspasos al introducir cláusulas de rescisión obligatorias y reducir las tasas, tras acordarlo con el sindicato de jugadores
Las cláusulas de liberación obligatoria se extienden por todo el mundo
La FIFA ha anunciado que las cláusulas de rescisión serán obligatorias en todos los contratos de futbolistas profesionales. Este sistema, ya habitual en España, se extenderá mundialmente para garantizar la libre circulación de jugadores y evitar que los clubes los retengan con cláusulas excesivas y no negociables.
La medida llega tras el caso de Lassana Diarra, que evidenció las deficiencias del Reglamento sobre el Estatuto y el Traspaso de los Jugadores (RSTP). Al fijar una cifra de rescisión desde el inicio del contrato, la entidad que dirige Gianni Infantino busca acortar las largas sagas de traspasos y las disputas legales sobre valoraciones. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.
- AFP
El caso Diarra
Diarra, excentrocampista francés, impugnó las normas de traspasos de la FIFA tras un conflicto contractual con el Lokomotiv de Moscú en 2014. El club ruso rescindió su contrato por incumplimiento, y la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA le obligó a pagar unos 10,5 millones de euros de indemnización. Royal Charleroi quiso ficharlo, pero exigía garantías de que no asumiría esa deuda, algo que las normas de la FIFA no permitían.
Como la normativa de la FIFA no preveía esas garantías, el traspaso se frustró. Diarra demandó entonces a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol, alegando que esas reglas limitaban ilegalmente la libertad de circulación de los jugadores dentro de la Unión Europea.
En octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esas normas de la FIFA eran incompatibles con el derecho comunitario, pues podían obstaculizar la libre circulación de trabajadores y restringir la competencia. Tras la sentencia, la FIFA reformó su marco de traspasos y aprobó un nuevo sistema que se aplicará en 2027.
Los jugadores recibirán una parte de los derechos de traspaso
Los jugadores ahora reciben un 5 % del importe total de su traspaso, siempre que su salario anual sea inferior a 150 000 €.
El jugador puede renunciar parcialmente a este derecho, pero el porcentaje nunca será inferior al mayor de: su salario fijo del último año o el 2,5 % de la indemnización total. Cualquier retraso en el pago tramitado por el Tribunal de Fútbol generará un interés del 8 %.
- AFP
Acuerdo histórico con la FIFPro
Las reformas permiten a los clubes fichar a jugadores menores de 18 años con contratos de cinco años, en lugar de tres, siempre que el jugador lleve un tiempo mínimo inscrito, el contrato cumpla requisitos salariales y el club no supere un límite anual de estos acuerdos.
Para proteger la salud del fútbol, la FIFA, la FIFPro, la WLA y la ECA crearon la Plataforma de Diálogo Social Global, que velará por el bienestar de los jugadores, incluidas la salud y seguridad laboral, y regulará el embarazo, la adopción y los permisos familiares. Las decisiones se adoptarán por consenso unánime antes de incorporarlas al marco normativo de la FIFA.
Este acuerdo pone fin a años de litigios entre la FIFA y FIFPro, que ha retirado todas las demandas sobre el sistema de traspasos. Así, todas las partes trabajarán bajo una misma estructura que reconoce a la FIFA como autoridad reguladora mundial.