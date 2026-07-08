La FIFA rechaza la apelación de Francia contra la tarjeta amarilla a Michael Olise

El miércoles, Deschamps confirmó que la Federación Francesa de Fútbol pidió anular la tarjeta amarilla a Olise en el partido contra Paraguay. El delantero fue amonestado en los últimos minutos tras un choque con Matías Galarza.

Las repeticiones mostraron que Olise tiró de la camiseta del paraguayo, aunque no le golpeó, y Galarza cayó al suelo aparentemente con dolor. Olise ha sido una figura clave para Francia en este torneo, ya que ha disputado todos los partidos del Mundial hasta la fecha y ha dado cinco asistencias. Sin embargo, la apelación no prosperó, por lo que la amonestación se mantiene de cara a los cuartos de final. «La tarjeta amarilla no ha cambiado», explicó Deschamps. «Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA».