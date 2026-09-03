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Ceferin InfantinoGetty
Moataz Elgammal

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La FIFA presenta documentos legales en los que acusa a la UEFA de orquestar una campaña de desprestigio contra el presidente Gianni Infantino

World Cup
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El organismo rector del fútbol mundial ha respondido con contundencia a las recientes amenazas legales al acusar a sus homólogos europeos de orquestar una campaña de difamación coordinada. La agria disputa legal gira en torno a la controvertida y ya abandonada propuesta de inversión de varios miles de millones, que ha provocado una importante fractura política entre las organizaciones y sus respectivos presidentes.

  • La batalla legal se intensifica por el plan de inversión

    La FIFA ha acusado a la UEFA de lanzar una campaña de desprestigio contra ella y contra Gianni Infantino tras las amenazas de emprender acciones penales contra el presidente. Según un informe de The Athletic, la disputa se debe a que la UEFA presentó un documento legal en Estados Unidos el 28 de agosto.

    El organismo rector europeo alegó que Infantino estaba promoviendo un "precio fraudulentamente por debajo del de mercado para su propio beneficio" en relación con la venta de una participación del 20 % en las operaciones comerciales de la FIFA por 4.200 millones de dólares (3.100 millones de libras). El plan, conocido como la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), habría supuesto que el fondo de inversión estadounidense Thrive Eternal comprara una participación importante en competiciones globales.

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  • InfantinoGetty Images

    La FIFA responde a las acusaciones

    En respuesta al escrito presentado por la UEFA, la FIFA registró el martes en Nueva York una moción para intervenir, pidiendo que la solicitud fuera rechazada. En su respuesta legal, la FIFA criticó con dureza a Aleksander Ceferin y a su organización. «Aunque estas solicitudes se presentan como escritos legales con encabezados y números de expediente, no son más que comunicados de prensa que siguen respaldando la campaña de difamación de la UEFA contra la FIFA y sus dirigentes», afirmaba el escrito. La FIFA añadió además que la UEFA bloqueó la FFE únicamente para impedir que las naciones más pequeñas ganaran fortaleza financiera y desafiaran a la élite europea.

  • Lucha de poder por la hegemonía mundial

    La escalada del conflicto pone de relieve una profunda división política entre los dos organismos rectores. La FIFA alega que la verdadera motivación económica detrás del bloqueo de la inversión por parte de la UEFA era mantener su poder de mercado global. En el escrito se leía: "Si el fútbol se fortalece en el mundo en desarrollo, la competencia global aumenta, lo que en última instancia reduce el poder de mercado de la UEFA y genera más competencia para sus torneos insignia". La FIFA también señaló que la UEFA carece de autoridad para iniciar los procedimientos penales que amenazó con emprender en Suiza. Mientras tanto, Joshua Kushner, cuyo fondo de inversión estaba implicado, emitió un comunicado el lunes en el que afirmaba que "no supieron apreciar la dinámica política del fútbol mundial".

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  • 잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images

    ¿Qué viene ahora para los organismos rectores?

    La FIFA y la UEFA se preparan ahora para una prolongada batalla legal en los tribunales de Estados Unidos. Con la propuesta de la FFE oficialmente abandonada, la atención se centrará en cómo un juez gestione las solicitudes de revelación de información que implican a Infantino y a los inversores estadounidenses. Es probable que la intensa rivalidad entre Infantino y Ceferin domine el panorama político mientras ambas organizaciones se preparan para los próximos torneos internacionales.