Getty Images Sport
Traducido por
La FIFA llega a un acuerdo con un exjugador del Real Madrid y del Chelsea tras perder un juicio por los derechos de traspaso
Concluye la batalla legal en un caso histórico
La FIFA confirmó el lunes un acuerdo definitivo con Diarra, excentrocampista de Arsenal, Chelsea y Real Madrid, que pone fin a un sonado litigio sobre los derechos de traspaso.
El caso saltó al foco tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las normas de la entidad.
El jugador reclamaba 65 millones de euros por daños y perjuicios a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol, tras la sentencia del TJUE que declaró nulas algunas normas de la FIFA por vulnerar la legislación laboral y la libertad de circulación en la UE.
- AFP
Orígenes del conflicto de Diarra
En 2014, Diarra dejó el Lokomotiv de Moscú tras un año de un contrato de cuatro. La FIFA le multó con 10 millones de euros por rescindir el contrato sin «causa justificada».
La sanción le impidió encontrar nuevo club, pues los posibles empleadores temían ser considerados responsables.
Su equipo legal alegó que esas normas limitaban la libertad de movimiento de los jugadores y eran ilegales. El lunes, la FIFA emitió un comunicado: «Tras el acuerdo alcanzado, el Sr. Lassana Diarra y la FIFA han resuelto todos los procedimientos legales entre ellos».
La FIFA mantiene su postura sobre la responsabilidad
A pesar del acuerdo que puso fin al proceso judicial, la FIFA aclaró de inmediato que este no implica admisión de culpa. El organismo rector busca evitar nuevas reclamaciones de otros jugadores basadas en este precedente.
En su comunicado, la FIFA insiste: «No hemos admitido responsabilidad ni pagado indemnización. No haremos más comentarios». Esta postura indica que, pese a la resolución del caso, las implicaciones de la “sentencia Diarra” aún se gestionan en privado.
¿Más problemas legales?
Aún no está claro si el acuerdo con la FIFA afectará la demanda que los abogados de Diarra le han presentado en el proceso europeo de Luxemburgo.