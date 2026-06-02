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La FIFA lanza el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino para apoyar mejor a las futbolistas

Women's football
World Cup

La FIFA lanzó el «Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino» para investigar, formar y apoyar a las futbolistas en todos los niveles. Se centra en métodos de entrenamiento, recursos sanitarios y orientación específica mientras el fútbol femenino sigue creciendo mundialmente.

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    Proyecto de la FIFA sobre salud y rendimiento de las mujeres

    El Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino de la FIFA impulsa la investigación sobre las deportistas para ofrecerles apoyo personalizado durante sus carreras.

    Ofrece una visión integral de cada jugadora, atiende sus necesidades individuales y ambientales, y adapta el apoyo para mejorar su salud y rendimiento.

    Además, resuelve un problema histórico: las deportistas suelen entrenar y ser evaluadas con sistemas pensados para hombres.

    El proyecto aborda varios temas clave:

    Fisiología
    femenina, edad
    fértil, seguimiento
    de la salud menstrual, embarazo y posparto
    , fertilidad
    , menopausia
    , salud
    pélvica, nutrición
    , recuperación
    , sueño
    , fuerza y acondicionamiento
    , fichas de evaluación y perfiles.

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  • Lo que dijo la FIFA

    «La FIFA busca optimizar la salud, el bienestar y el rendimiento de todas las futbolistas, y aumentar el conocimiento sobre las mujeres y niñas en el fútbol en todos sus niveles», afirmó Dame Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA.

    «Juntos podemos hacer mucho más para apoyar a nuestro creciente número de jugadoras y garantizar que reciban formación, apoyo y comprensión de acuerdo con sus necesidades específicas como mujeres».

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    Es el momento adecuado

    Cerca ya de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, la FIFA refuerza la investigación y formación sobre salud y rendimiento femenino.

    El torneo de 2027 será la décima edición, por lo que este paso llega en el momento adecuado para asegurar que las jugadoras reciban el apoyo que necesitan.

  • ¿Y ahora qué?

    El proyecto ya está en marcha, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden acceder a la iniciativa y a sus 13 módulos educativos.