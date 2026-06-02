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La FIFA lanza el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino para apoyar mejor a las futbolistas
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Proyecto de la FIFA sobre salud y rendimiento de las mujeres
El Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino de la FIFA impulsa la investigación sobre las deportistas para ofrecerles apoyo personalizado durante sus carreras.
Ofrece una visión integral de cada jugadora, atiende sus necesidades individuales y ambientales, y adapta el apoyo para mejorar su salud y rendimiento.
Además, resuelve un problema histórico: las deportistas suelen entrenar y ser evaluadas con sistemas pensados para hombres.
El proyecto aborda varios temas clave:
Fisiología
femenina, edad
fértil, seguimiento
de la salud menstrual, embarazo y posparto
, fertilidad
, menopausia
, salud
pélvica, nutrición
, recuperación
, sueño
, fuerza y acondicionamiento
, fichas de evaluación y perfiles.
Lo que dijo la FIFA
«La FIFA busca optimizar la salud, el bienestar y el rendimiento de todas las futbolistas, y aumentar el conocimiento sobre las mujeres y niñas en el fútbol en todos sus niveles», afirmó Dame Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA.
«Juntos podemos hacer mucho más para apoyar a nuestro creciente número de jugadoras y garantizar que reciban formación, apoyo y comprensión de acuerdo con sus necesidades específicas como mujeres».
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Es el momento adecuado
Cerca ya de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, la FIFA refuerza la investigación y formación sobre salud y rendimiento femenino.
El torneo de 2027 será la décima edición, por lo que este paso llega en el momento adecuado para asegurar que las jugadoras reciban el apoyo que necesitan.
¿Y ahora qué?
El proyecto ya está en marcha, y las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden acceder a la iniciativa y a sus 13 módulos educativos.