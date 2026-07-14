¡La FIFA incumple su propia norma! Excepción especial para la sede de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina

La FIFA ha flexibilizado su normativa sobre marcas para la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. A pesar del cambio temporal de nombre del recinto, el logotipo de Mercedes-Benz en el techo seguirá visible, informa The Mirror.

FIFA suele exigir que se retiren o cubran todas las marcas no autorizadas para proteger a sus patrocinadores, como Hyundai y Kia. Sin embargo, el tamaño y diseño del techo impedían ocultar el logotipo sin generar complejos problemas de ingeniería.